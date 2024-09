Convocação da Seleção Brasileira: confira a lista dos jogadores para Eliminatórias da Copa do Mundo

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, anunciou nesta sexta-feira, 27, a lista de convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, onde o Brasil enfrentará o Chile e o Peru.

A transmissão foi feita pelo canal do CBF no Youtube, às 13h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

O treinador preparou uma pré-lista com 45 jogadores e selecionou 23 atletas entre essas opções nesta tarde.

Essa é a quarta convocação de Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira. Ele fez sua estreia em março, quando o Brasil venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha em amistosos na Europa. Em maio, Dorival divulgou a lista dos 26 jogadores que participaram da Copa América, disputada nos Estados Unidos. Em agosto, foi a vez de anunciar os convocados para os confrontos contra Equador e Paraguai nas Eliminatórias.

Atualmente, a Seleção Brasileira está em quinto lugar na tabela de classificação e busca melhorar seu desempenho. Em 2023, ainda sob o comando de Fernando Diniz, o Brasil sofreu derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina. Já em 2024, com Dorival à frente, a equipe venceu o Equador, mas foi derrotada pelo Paraguai.

Confira a lista dos jogadores convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo

As principais surpresas na convocação são o atacante Igor Jesus, do Botafogo, e o lateral Abner, do Lyon. Nomes já conhecidos como Raphinha, Martinelli, Bremer e Vanderson, que já foram convocados em outras oportunidades, também retornam à equipe. Veja a lista completa a seguir:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City);

Laterais

Danilo (Juventus)

Vanderson (Cruzeiro)

Abner (Lyon)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros

Bremer (Juventus)

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

João Gomes (Wolverhampton)

Lucas Paquetá (West Ham)

Rodrygo (Real Madrid)

Atacantes

Endrick (Real Madrid)

Igor Jeuss (Palmeiras)

Luiz Henrique (Botafogo)

Martinelli (Arsenal)

Raphinha (Barcelona)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Quando será o próximo jogo do Brasil?

O Brasil se prepara para enfrentar o Chile, no dia 10 de outubro, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago. Em seguida, a Seleção jogará contra o Peru no dia 15 de outubro, às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.