NFL acaba com exclusividade na revenda de ingressos em novo acordo com a Ticketmaster

A NFL vai ampliar os canais de venda e revenda de ingressos por meio de um acordo com a Ticketmaster. Chamado de Ticketing 3.0, o modelo permite que plataformas parceiras ofereçam bilhetes oficiais com conexão à infraestrutura tecnológica da empresa.

A mudança encerra a exclusividade na revenda. Os Season Ticket Members, torcedores que possuem pacotes de ingressos para a temporada, poderão anunciar seus bilhetes elegíveis em diferentes plataformas ao mesmo tempo.

A proposta é ampliar as opções para quem compra e para quem revende ingressos. A abertura da distribuição, porém, preserva a Ticketmaster como responsável pela validação dos bilhetes e pela segurança das transações.

Como funcionará a venda de ingressos

Sites e aplicativos parceiros terão acesso ao sistema oficial de ingressos da liga por meio da tecnologia da Ticketmaster. A empresa administrará a infraestrutura que conecta esses canais e verifica os bilhetes, com mecanismos de proteção contra fraudes.

Com essa estrutura, os torcedores poderão encontrar ingressos oficiais em mais plataformas, enquanto a verificação permanecerá vinculada ao sistema utilizado pela NFL.

Segundo Bobby Gallo, vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios de clubes da liga, o acordo acompanha as mudanças nos hábitos de compra dos torcedores. O executivo afirmou que a redução da exclusividade busca gerar valor para os fãs, os clubes e os titulares de pacotes de temporada.

Gallo também descreveu a iniciativa como uma nova etapa da relação entre as empresas, com foco na experiência de compra e uso dos ingressos.

Ticketmaster mantém a verificação dos bilhetes

Para Saumil Mehta, presidente da Ticketmaster, a expansão dos canais deve permitir que os torcedores encontrem ingressos verificados com facilidade e confiança.

De acordo com o executivo, a tecnologia da empresa estende os mecanismos de validação do ambiente oficial da NFL às plataformas parceiras. A proposta também contempla os clubes e os torcedores que desejam revender bilhetes de seus pacotes de temporada.

A NFL manterá o controle da operação e a centralização dos dados. O portal oficial de ingressos da liga continuará a direcionar o público às opções de compra disponíveis nos canais participantes.