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NFL acaba com exclusividade na revenda de ingressos em novo acordo com a Ticketmaster

Modelo permite que torcedores anunciem bilhetes de temporada em diferentes plataformas, com validação da tiqueteira

Novo acordo da NFL permite anunciar ingressos elegíveis em diferentes plataformas ao mesmo tempo. (Leandro Bernardes/PxImages/Icon Sportswire/Getty Images)

Novo acordo da NFL permite anunciar ingressos elegíveis em diferentes plataformas ao mesmo tempo. (Leandro Bernardes/PxImages/Icon Sportswire/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 11h37.

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A NFL vai ampliar os canais de venda e revenda de ingressos por meio de um acordo com a Ticketmaster. Chamado de Ticketing 3.0, o modelo permite que plataformas parceiras ofereçam bilhetes oficiais com conexão à infraestrutura tecnológica da empresa.

A mudança encerra a exclusividade na revenda. Os Season Ticket Members, torcedores que possuem pacotes de ingressos para a temporada, poderão anunciar seus bilhetes elegíveis em diferentes plataformas ao mesmo tempo.

A proposta é ampliar as opções para quem compra e para quem revende ingressos. A abertura da distribuição, porém, preserva a Ticketmaster como responsável pela validação dos bilhetes e pela segurança das transações.

Como funcionará a venda de ingressos

Sites e aplicativos parceiros terão acesso ao sistema oficial de ingressos da liga por meio da tecnologia da Ticketmaster. A empresa administrará a infraestrutura que conecta esses canais e verifica os bilhetes, com mecanismos de proteção contra fraudes.

Com essa estrutura, os torcedores poderão encontrar ingressos oficiais em mais plataformas, enquanto a verificação permanecerá vinculada ao sistema utilizado pela NFL.

Segundo Bobby Gallo, vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios de clubes da liga, o acordo acompanha as mudanças nos hábitos de compra dos torcedores. O executivo afirmou que a redução da exclusividade busca gerar valor para os fãs, os clubes e os titulares de pacotes de temporada.

Gallo também descreveu a iniciativa como uma nova etapa da relação entre as empresas, com foco na experiência de compra e uso dos ingressos.

Ticketmaster mantém a verificação dos bilhetes

Para Saumil Mehta, presidente da Ticketmaster, a expansão dos canais deve permitir que os torcedores encontrem ingressos verificados com facilidade e confiança.

De acordo com o executivo, a tecnologia da empresa estende os mecanismos de validação do ambiente oficial da NFL às plataformas parceiras. A proposta também contempla os clubes e os torcedores que desejam revender bilhetes de seus pacotes de temporada.

A NFL manterá o controle da operação e a centralização dos dados. O portal oficial de ingressos da liga continuará a direcionar o público às opções de compra disponíveis nos canais participantes.

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