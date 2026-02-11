Esporte

Brasil x Peru: onde e quando assistir jogo do Sul-Americano Feminino Sub-20

Seleções se enfrentam nesta quarta-feira, 11, no Paraguai

Seleção brasileira: equipe feminina sub-20 joga hoje (Divulgação/CBF)

Seleção brasileira: equipe feminina sub-20 joga hoje (Divulgação/CBF)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11h16.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A seleção brasileira feminina sub-20 enfrenta a equipe peruana pela 4ª rodada do Campeonato Sul-Americano nesta quarta-feira, 11. A partida acontece no Estádio Luis Alfonso Giagni, no Paraguai

O Brasil lidera o Grupo B da competição após duas vitórias na fase de grupos. No jogo anterior, as brasileiras derrotaram as bolivianas em uma goleada por 5 a 0. Já o Peru é o penúltimo colocado do grupo e está se recuperando de uma derrota de 4 a 0 para a Argentina.

O Campeonato Sul-Americano já é uma tradição para o Brasil. O país é dono de 10 títulos, em 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018, 2022 e 2024.

A final acontece dia 28 de fevereiro. As quatro seleções mais bem colocadas garantem vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20.

Que horas assistir ao jogo Brasil X Peru?

A partida acontece no Estádio Luis Alfonso Giagni, no Paraguai, às 18h do horário de Brasília. 

Onde assistir ao jogo Brasil X Peru?

O confronto será transmitido pelo SporTV.

Acompanhe tudo sobre:FutebolSeleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

João Fonseca no ATP de Buenos Aires: horário e onde assistir

Mirassol x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

São Paulo x Grêmio: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Patinação artística: veja horário e onde assistir hoje nas Olimpíadas de Inverno

Mais na Exame

Mercados

'Caro e poluente': essa gigante do petróleo rejeita voltar à Venezuela

Ciência

Por que algumas pessoas ficam resfriadas e outras não? Estudo explica

Casual

Pessoas que ficam acordadas até tarde têm mais risco de doenças cardíacas, diz estudo

Economia

Galípolo reforça fala de Haddad e defende meta de inflação de 3%