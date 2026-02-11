Brasil x Peru: onde e quando assistir jogo do Sul-Americano Feminino Sub-20

A seleção brasileira feminina sub-20 enfrenta a equipe peruana pela 4ª rodada do Campeonato Sul-Americano nesta quarta-feira, 11. A partida acontece no Estádio Luis Alfonso Giagni, no Paraguai.

O Brasil lidera o Grupo B da competição após duas vitórias na fase de grupos. No jogo anterior, as brasileiras derrotaram as bolivianas em uma goleada por 5 a 0. Já o Peru é o penúltimo colocado do grupo e está se recuperando de uma derrota de 4 a 0 para a Argentina.

O Campeonato Sul-Americano já é uma tradição para o Brasil. O país é dono de 10 títulos, em 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018, 2022 e 2024.

A final acontece dia 28 de fevereiro. As quatro seleções mais bem colocadas garantem vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20.

Que horas assistir ao jogo Brasil X Peru?

A partida acontece no Estádio Luis Alfonso Giagni, no Paraguai, às 18h do horário de Brasília.

Onde assistir ao jogo Brasil X Peru?

O confronto será transmitido pelo SporTV.