'Carrasco' de Anderson Silva dá nocaute 'monstro' em adversário; assista

Momento do golpe de jamaicano Uriah Hal que desestabilizou o adversário
Redação Exame
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16h10.
O jamaicano Uriah Hall, conhecido por ter vencido Anderson Silva em sua luta de despedida no MMA em 2020, voltou a nocautear adversários. Na noite desta sexta-feira, durante o Karate Combat 59, o striker dominou o australiano Jayden Eynaud ao aplicar seu tradicional chute rodado no corpo.
Após o golpe, Eynaud demonstrou sentir dores, e Hall avançou com uma sequência de ataques até a interrupção do árbitro. Esta foi sua segunda luta na organização de artes marciais desde que se aposentou do MMA, em 2022, e ele mantém um cartel de duas vitórias e nenhuma derrota no evento.
UFC vet Uriah Hall landed his favorite spinning kick to end the fight in the Karate Combat pit. #KC59 🔥 pic.twitter.com/DEJJVYkbh8
— MMA Junkie (@MMAJunkie) February 14, 2026
Assim como aconteceu com Anderson Silva, Hall encerrou sua carreira no MMA com uma derrota — desta vez para o brasileiro André Muniz, por decisão dos juízes, em julho de 2022. Outra coincidência marcante ocorreu quando enfrentou Chris Weidman, o americano que quebrou a sequência de invencibilidade de Anderson no UFC. Na luta contra Hall, Weidman quebrou a perna ao chutar o jamaicano, em situação similar à que havia ocorrido com o brasileiro anos antes.
Considerado um atleta talentoso desde sua chegada ao esporte, Hall sempre apresentou golpes plásticos, força e agilidade, mas não conseguiu manter consistência suficiente para alcançar o topo da categoria dos médios (84 kg). Após a aposentadoria, decidiu voltar a competir e afirmou, em entrevistas, que enfrentava um quadro depressivo desde que deixou a profissão que o acompanhava desde a juventude.