'Carrasco' de Anderson Silva dá nocaute 'monstro' em adversário; assista

O jamaicano Uriah Hall, conhecido por ter vencido Anderson Silva em sua luta de despedida no MMA em 2020, voltou a nocautear adversários. Na noite desta sexta-feira, durante o Karate Combat 59, o striker dominou o australiano Jayden Eynaud ao aplicar seu tradicional chute rodado no corpo.

Após o golpe, Eynaud demonstrou sentir dores, e Hall avançou com uma sequência de ataques até a interrupção do árbitro. Esta foi sua segunda luta na organização de artes marciais desde que se aposentou do MMA, em 2022, e ele mantém um cartel de duas vitórias e nenhuma derrota no evento.

UFC vet Uriah Hall landed his favorite spinning kick to end the fight in the Karate Combat pit. #KC59 🔥 pic.twitter.com/DEJJVYkbh8 — MMA Junkie (@MMAJunkie) February 14, 2026