Canadá x Chile: onde assistir e horário pela Copa América

O Canadá e Chile se enfrentam neste sábado, 29 de junho, às 21h, no Inter & Co Stadium, em Orlando, noa EUA. A partida é válida pela Copa América e terá transmissão no SporTV e GloboPlay.

Até essa terceira rodada da fase de grupos, o Canadá conseguiu duas vitórias, um empate e duas derrotas. O Chile chega para o joho de sábado com duas derrotas e três empates.

Onde assistir ao vivo o jogo do Canadá x Chile hoje pela Copa América?

O jogo deste sábado, 21h, entre o Canadá e Chile terá transmissão ao vivo no SporTV e GloboPlay.

