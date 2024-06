Nashville x Inter Miami: onde assistir e horário pela MLS

O Nashville SC e o Inter Miami se enfrentam pela Major League Soccer (MLS) neste sábado, 29, às 21h30, no estádio GEODIS Park, em Nashville, estado americano do Tennessee. A partida terá transmissão no Apple TV+.

Onde assistir ao vivo o jogo do Nashville x Inter Miami hoje pela MLS?

O jogo desta sexta-feira, 21h30, entre o Nashville SC e Inter Miami terá transmissão ao vivo na Apple TV+.

Como assistir online o jogo do Nashville x Inter Miami hoje?

Você pode assistir a partida online pela Apple TV+ se for um assinante do streaming da Apple.

Onde assistir ao vivo o jogo do Nashville hoje pela MLS?

O jogo desta sexta-feira, 21h30, entre Nashville SC e Inter Miami terá transmissão ao vivo no Apple TV+.

Como assistir online o jogo do Nashville hoje?

Você pode assistir a partida online pela Apple TV+.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.