Camisas de Messi serão leiloadas em Nova York por R$ 48 milhões

A histórica conquista da Argentina de Lionel Messi na Copa do Mundo do Catar, pautará leilão grandioso em Nova York, nos Estados Unidos, entre novembro e dezembro. Serão leiloadas seis camisas utilizadas pelo craque na competição, uma coleção avaliada em US$ 10 milhões (R$ 48, 6 milhões).

As camisas à disposição fora utilizadas por Messi no primeiro tempo da final, na semifinal, nas quartas de final, nas oitavas de final e na fase de grupos (duas).

Os itens ficarão expostos, com visitação aberta ao público, na famosa casa de leilões Sotheby's, doas dias 30 a 14 de novembro. A expectativa dos organizadores, liderados pela startup AC Momento, é que se torne a coleção mais valiosa de artigos esportivos já negociada num leilão.

Uma parte da receita do leilão será doada ao Projeto UNICAS, organização liderada pelo Hospital Pediátrico de Barcelona Sant Joan de Déu (SJD) com o apoio da Fundação Leo Messi, direcionada a crianças que sofrem de doenças raras.

Segundo a Sotheby's, o valor recorde de um artigo esportivo colocado em leilão foi o da camisa de Michael Jordan da final da NBA de 1998, leiloada por US$ 10,1 milhões (R$ 49 milhões) em 2022, em Nova York. No futebol, especificamente, é a camisa do jogo da "mão de Deus" (Argentina 2x1 Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1986), que arrecadou US$ 9,3 milhões (R$ 45 milhões) no mesmo ano, em Londres.