Boleira desmaia em partida do Australian Open e é socorrida por jogadoras; veja vídeo

Uma boleira desmaiou devido ao forte calor neste domingo, durante a partida entre Zeynep Sonmez e Ekaterina Alexandrova, na abertura do Aberto da Austrália. As duas jogadoras imediatamente correram para ajudá‑la.

O incidente ocorreu quando Alexandrova, 11ª cabeça de chave, se preparava para sacar no segundo set. A jovem, que estava de pé ao lado da juíza de cadeira, caiu de costas na quadra. A turca Sonmez foi a primeira a socorrê‑la, enquanto Alexandrova buscou sacos de gelo em uma bolsa térmica próxima. Em seguida, a boleira recebeu atendimento médico.

A partida foi suspensa por alguns minutos. As temperaturas chegaram a 28 °C no Melbourne Park neste domingo, durante o início do primeiro Grand Slam da temporada.

A ball girl fainted during the Zeynep Sonmez and Ekaterina Alexandrova match at the Australian Open. Zeynep immediately went over to help her & walked her off the court. Compassion. ❤️ pic.twitter.com/FzNQalCyJa — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026

Após a retomada do jogo, Sonmez — que veio do qualificatório — surpreendeu Alexandrova e venceu por 7‑5, 4‑6 e 6‑4, conquistando o maior triunfo de sua carreira. A jogadora de 23 anos já havia chamado atenção em Wimbledon no ano passado, quando se tornou a primeira tenista turca a alcançar a terceira rodada de um Grand Slam na Era Aberta.

Na segunda rodada do torneio australiano, Sonmez enfrentará a norte‑americana Elizabeth Mandlik, que recebeu um wild card, ou a húngara Anna Bondar.

As temperaturas durante o Aberto da Austrália podem chegar a 40 °C, e a previsão aponta máximas de ao menos 36 °C ao longo da semana.