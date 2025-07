Hugo Calderano é impedido de entrar nos Estados Unidos; entenda

O brasileiro Hugo Calderano, número 3 do ranking mundial de tênis de mesa, não poderá competir no Grand Smash de Las Vegas, um dos principais torneios da modalidade, que tem início nesta sexta-feira, 4.

A razão para sua ausência no evento está diretamente ligada a uma viagem do atleta a Cuba em 2023, quando ele participou do Campeonato Pan-Americano.

Como cidadão português, Hugo precisava preencher o formulário ESTA (Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem) para conseguir entrar nos Estados Unidos sem visto.

No entanto, a visita do atleta a Cuba foi um obstáculo.

De acordo com a Lei de Melhoria do Programa de Isenção de Visto e Prevenção de Viagens Terroristas de 2015, qualquer pessoa que tenha visitado Cuba após 2021 não pode utilizar o ESTA para acessar o território americano sem visto.

Hugo preencheu o formulário mas, após um longo tempo de espera pela confirmação das autoridades americanas, foi informado de que ele não poderia mais utilizar a isenção de visto devido a sua viagem a Cuba.

A assessoria de Hugo confirmou ao GE que, mesmo após a notificação, o atleta tentou, sem sucesso, obter um visto regular de emergência.

Ele procurou a Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos (USATT) e o Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC), mas não obteve uma entrevista consular a tempo de embarcar para o torneio.

O Grand Smash é considerado um dos principais torneios do Circuito Mundial de Tênis de Mesa, com apenas quatro edições de nível Grand Slam por ano. Esta seria a segunda edição de 2025, sendo que a primeira, realizada em janeiro, quando Hugo Calderano foi eliminado nas oitavas de final.

"Segui o mesmo protocolo de todas as viagens anteriores que fiz aos Estados Unidos utilizando o meu passaporte português. Ao ser informado sobre a situação, mobilizei toda a minha equipe para conseguir um visto regular de emergência, mas, infelizmente, não houve tempo hábil. É frustrante ficar fora de uma das mais importantes competições da temporada por questões que fogem do meu controle, especialmente vindo de resultados tão positivos," afirmou o atleta, lamentando a situação.

Calderano vive uma das melhores fases de sua carreira. Em 2024, ele ficou na quarta posição nas Olimpíadas de Paris e, em 2025, obteve três resultados notáveis, como a vitória na Copa do Mundo e a medalha de prata no Campeonato Mundial. Ele também foi campeão do WTT da Eslovênia, evento importante para o ranking mundial.