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Álbum de figurinhas da Copa é lançado na Espanha, mas sem Neymar na Seleção Brasileira

Página não inclui o atacante do Santos no elenco brasileiro e ainda apresenta Rodrygo

Neymar: muitos brasileiros estão em dúvida sobre a possível escalação do jogador para a Copa do Mundo ((Foto de Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images))

Neymar: muitos brasileiros estão em dúvida sobre a possível escalação do jogador para a Copa do Mundo ((Foto de Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images))

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de abril de 2026 às 15h37.

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O álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 já foi lançado na Espanha e trouxe um "spoiler" sobre a seleção brasileira. A informação foi divulgada pelo Estadão.

A página do Brasil no álbum não inclui Neymar e ainda apresenta Rodrygo como parte do elenco — embora esteja lesionado e não participará da competição.

Neymar foi presença garantida nas últimas três edições do torneio (2014, 2018 e 2022). O jogador do Santos ainda busca convencer o técnico Carlo Ancelotti a incluí-lo em sua convocação para mais um Mundial. A lista oficial da seleção será divulgada no dia 18 de maio.

Além de Neymar, a ausência do atacante Endrick e do goleiro Ederson também chama atenção no álbum.

Jogadores da seleção brasileira no álbum:

  • Goleiros: Alisson e Bento.
  • Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.
  • Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.
  • Atacantes: Vinicius Jr., Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

Com o aumento para 48 seleções no torneio, o álbum da Copa de 2026 terá 980 figurinhas, o maior número de todas as edições, com 68 figurinhas especiais e 112 páginas. Cada pacote custará R$ 7, com sete figurinhas (R$ 1 por figurinha). O lançamento no Brasil está previsto para o dia 1 de maio.

Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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