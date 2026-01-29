São Paulo derrota Flamengo no Brasileirão com virada no segundo tempo

O São Paulo começou o Brasileirão 2026 com uma vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, nesta quarta-feira, 28, no Morumbis, diante de 27 mil torcedores. O resultado interrompeu a estreia vitoriosa do Flamengo, atual campeão brasileiro, e trouxe alívio ao São Paulo, que vive uma crise no Campeonato Paulista.

Pressão final e polêmica no Morumbis

Nos acréscimos, o Flamengo teve a última grande chance com Gonzalo Plata, que parou em defesa decisiva de Rafael. No rebote, Arrascaeta caiu na área em disputa com Alan Franco, e os jogadores pediram pênalti. O árbitro Wilton Pereira Sampaio mandou seguir, gerando revolta. O técnico Jorginho, do Flamengo, foi expulso por reclamação.

Como foi a virada tricolor

A equipe carioca abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo com Plata, após assistência de Pedro. O São Paulo reagiu rápido: aos 15 minutos, Luciano empatou de cabeça após cruzamento de Enzo Díaz.

O gol da vitória veio aos 25 minutos, quando o reforço Danielzinho aproveitou erro do volante Pulgar e marcou o segundo do time da casa.

Panorama e próximos jogos

Sob risco no Paulistão, o São Paulo ganha fôlego e enfrenta o Santos no sábado, 31, novamente no Morumbis, em jogo decisivo na luta contra o rebaixamento estadual.

O Flamengo volta a campo no domingo, 1º, na final da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.