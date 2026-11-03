Governo Tarcísio prevê criação de 38 mil empregos com Novo Centro Administrativo de SP

RESUMO ＋ O governo de São Paulo estima que a construção do Novo Centro Administrativo, na região dos Campos Elíseos, gere 38 mil empregos diretos e indiretos durante as obras. O projeto prevê investimentos de R$ 6 bilhões, a transferência de cerca de 22 mil servidores estaduais para o centro da capital e a criação de 2,8 mil vagas formais no comércio e nos serviços locais após a conclusão do complexo.

O governo de São Paulo estima que as obras do Novo Centro Administrativo, na região dos Campos Elíseos, no centro da capital paulista, gerem 38 mil empregos diretos e indiretos. Além das oportunidades de trabalho durante a construção, a previsão é de criação de 2,8 mil vagas formais no comércio e no setor de serviços da região após a conclusão do empreendimento.

O projeto, que prevê investimentos de aproximadamente R$ 6 bilhões, será executado por meio de uma parceria público-privada (PPP) com prazo de concessão de 30 anos. O plano inclui a construção de uma nova sede para o Executivo estadual, a recuperação de imóveis históricos e intervenções urbanas no entorno do Parque Princesa Isabel.

A proposta é transferir cerca de 22 mil servidores estaduais, atualmente distribuídos em mais de 40 endereços de São Paulo, para um único complexo. Segundo o governo, a concentração dos órgãos públicos busca reduzir despesas administrativas, melhorar a gestão dos serviços e ampliar a circulação de trabalhadores na região central.

Como será o novo Centro Administrativo de SP?

O empreendimento será construído na região dos Campos Elíseos, nas proximidades do Parque Princesa Isabel e da Estação da Luz. O complexo terá sete edifícios distribuídos em dez torres, que vão abrigar o gabinete do governador, secretarias e outros órgãos estaduais.

A nova sede terá aproximadamente 420 mil metros quadrados de área construída, dos quais cerca de 290 mil metros quadrados correspondem à área computável prevista no projeto.

Além dos espaços administrativos, o empreendimento contará com auditórios, salas multiuso e áreas destinadas a atividades culturais e comerciais.

O projeto prevê ainda:

Restauração de 17 imóveis tombados na região central;

Ampliação superior a 40% das áreas verdes do Parque Princesa Isabel;

Implantação de aproximadamente 25 mil m² destinados a comércio e serviços;

Construção de um novo terminal de ônibus próximo à Estação da Luz;

Edifícios com certificação LEED Gold, selo internacional que reconhece padrões de sustentabilidade e eficiência energética.

A expectativa do governo é que a instalação dos órgãos estaduais aumente a circulação de pessoas e estimule a abertura de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços no entorno.

A geração dos 2,8 mil empregos permanentes é uma projeção da administração estadual, e não representa vagas já abertas ou contratações confirmadas.

Quem vai construir a nova sede do governo de SP?

O projeto será executado pela Concessionária Novo Centro SP, ligada ao consórcio MEZ-RZK Novo Centro, que venceu o leilão realizado em 26 de fevereiro de 2026, na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

O grupo, formado por Zetta Infraestrutura, M4 Investimentos, Engemat, RZK Empreendimentos Imobiliários e Iron Property, ofereceu desconto de 9,62% sobre a contraprestação pública mensal máxima de R$ 76,6 milhões.

A contraprestação é o pagamento previsto pelo governo à concessionária pelos serviços prestados durante o contrato.

O consórcio disputou a concessão com o Acciona-Construcap, que apresentou desconto de 5%.

Dos cerca de R$ 6 bilhões previstos para a implantação do complexo, R$ 3,4 bilhões serão aportados pelo governo estadual e R$ 2,7 bilhões pelo parceiro privado.

O contrato de concessão foi assinado em outubro de 2026. A empresa ficará responsável pela implantação, operação e manutenção das instalações durante os 30 anos da parceria, incluindo serviços de limpeza, segurança e conservação.

O projeto arquitetônico foi desenvolvido pelo escritório Ópera Quatro Arquitetura, selecionado em concurso que recebeu mais de 90 inscrições.

O que muda no centro de São Paulo?

Além da transferência da estrutura administrativa estadual, o projeto prevê mudanças na mobilidade e na ocupação urbana dos Campos Elíseos.

Uma das intervenções será a substituição do atual Terminal Princesa Isabel por um novo terminal na região da Luz, próximo à Avenida Cásper Líbero.

Segundo o governo, a nova estrutura deverá ser entregue antes da desativação do terminal existente, para manter o atendimento aos passageiros durante a transição.

A construção do complexo também envolve desapropriações e reassentamento de moradores e comerciantes. A proposta enfrenta questionamentos de movimentos de moradia, que manifestaram preocupação com os impactos da intervenção sobre a população que vive e trabalha na região.

Durante o leilão, em fevereiro, movimentos sociais realizaram protestos contra as desapropriações previstas.

O governo afirma que haverá acompanhamento e assistência à população atingida pelas intervenções.

Quando o Novo Centro Administrativo ficará pronto?

O cronograma da PPP prevê a implantação do empreendimento em etapas ao longo de cinco anos, com conclusão prevista até 2031.

No primeiro ano da concessão, estão previstos o desenvolvimento dos projetos, a obtenção de licenças e o início das intervenções para a construção do novo terminal de ônibus.

O segundo ano deverá concentrar a conclusão dos projetos executivos, a entrega do terminal e o encerramento das etapas de desapropriação e reassentamento.

As primeiras entregas de edifícios e intervenções urbanas estão previstas para o quarto ano. As demais estruturas deverão ser concluídas no quinto ano.

Os prazos dependem do cumprimento das etapas previstas no contrato, incluindo licenciamento, execução das obras e liberação das áreas necessárias.

Pesquisa aponta expectativa de melhora na segurança do centro

Uma pesquisa do Datafolha, divulgada pelo governo estadual, indica que moradores e trabalhadores da região central esperam melhorias com a instalação do novo complexo administrativo.

Segundo o levantamento, 83% dos entrevistados que moram ou trabalham no centro acreditam que a região ficará mais segura após a implantação do projeto.

Entre os moradores e trabalhadores da área central, a pesquisa também identificou expectativas de melhorias em diferentes setores:

Segurança pública: 83%;

Limpeza urbana: 80%;

Oferta de empregos: 74%;

Turismo: 70%;

Condições de moradia: 55%.

No conjunto da população da capital, 64% classificaram a mudança da sede administrativa como ótima ou boa, enquanto 77% disseram acreditar em uma melhora nas condições de segurança.

De acordo com as informações divulgadas pelo governo, o levantamento entrevistou 1.564 pessoas. O material consultado não detalha o período de coleta, a margem de erro e o método das entrevistas.

Os resultados representam percepções e expectativas dos entrevistados, e não uma avaliação de efeitos já produzidos pelo empreendimento.

A construção do Novo Centro Administrativo integra o Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (PPI-SP), que reúne projetos de infraestrutura e serviços públicos desenvolvidos em parceria com a iniciativa privada.

A expectativa do governo é que a transferência dos servidores e a implantação de novos espaços comerciais contribuam para ampliar a atividade econômica dos Campos Elíseos. A efetiva geração dos empregos projetados dependerá do andamento das obras e da ocupação dos espaços previstos no complexo.