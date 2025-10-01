Brasileirão em janeiro? CBF altera calendário de campeonatos; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o novo calendário de campeonatos no futebol brasileiro nesta quarta-feira, 1º.

O Brasileirão de 2026 terá um calendário reformulado, com a temporada acontecendo de 28 de janeiro a 2 de dezembro, de acordo com informações anunciadas pela CBF.

Uma das principais mudanças será a redução dos campeonatos estaduais, que passarão de 16 para 11 rodadas, mantendo uma duração de três meses, de 14 de janeiro a 15 de março.

Com isso, o Brasileirão começará simultaneamente aos estaduais, criando um desafio de calendário, especialmente para clubes que também participam da Taça Libertadores da América, cujas fases preliminares coincidem com esse período.

Alterações no Formato da Copa do Brasil

O formato da Copa do Brasil também passará por mudanças. O torneio crescerá de 92 para 126 clubes, aumentando a participação das divisões inferiores e clubes regionais.

A primeira fase será disputada em jogos únicos, favorecendo os times com menor classificação, enquanto os 20 clubes da Série A entrarão apenas a partir da quinta fase, que será jogada em ida e volta.

A grande final da Copa do Brasil será disputada em jogo único em uma sede previamente definida, proporcionando maior visibilidade ao evento e ampliando o apelo comercial, atraindo mais torcedores.

Novos torneios regionais e modificação da Copa Verde

Foi criada a nova Copa Sul-Sudeste, um torneio regional envolvendo clubes dessas duas regiões (excluindo o Espírito Santo). A competição será dividida em dois grupos de seis equipes, valorizando os times menores e do interior dos estados.

A Copa Verde também terá sua estrutura modificada, com duas conferências regionais, e os campeões garantirão uma vaga na Copa do Brasil, que agora terá um fluxo mais integrado com os torneios regionais.

A Série D será ampliada, passando de 64 para 96 equipes, enquanto a Série C sofrerá alterações no número de rebaixamentos e acessos, com a meta de alcançar 28 clubes em 2028. Essas medidas visam aumentar a competitividade e a visibilidade para clubes de menor porte, que historicamente enfrentam dificuldades em relação ao calendário e à frequência de jogos.

Pausa para a Copa do Mundo de 2026

A temporada de 2026 também terá uma pausa de aproximadamente 55 dias para a Copa do Mundo FIFA, que será realizada com 48 seleções pela primeira vez. Durante esse período, os clubes darão um recesso de 15 dias para seus atletas.

Essas mudanças fazem parte do projeto da CBF para o ciclo até 2029, focado em modernizar o calendário, aumentar a competitividade, preservar a saúde dos jogadores e valorizar os clubes menores, ampliando a base de equipes e tornando o futebol nacional mais equilibrado e sustentável para os próximos anos.