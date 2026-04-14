Brasil x Zâmbia: horário, onde assistir e prováveis escalações

Brasil x Zâmbia se enfrentam nesta terça-feira, 14, às 22h30, na Arena Pantanal. A partida é válida pelo amistoso internacional Fifa Series.

O duelo faz parte dos amistosos organizados pela Fifa, mas que também serve como um termômetro logístico e de público para a Copa do Mundo de 2027, que acontece em solo brasileiro.

Como chega o Brasil para o confronto

A seleção brasileira, comandada por Arthur Elias, volta a campo nesta terça após ter goleado a Coreia do Sul por 5 a 1 no duelo anterior. O grande destaque da partida foi a atacante Kerolin.

Antes, a seleção havia aplicado uma goleada de 5 a 2 sobre a Costa Rica. Mas acabou colecionando tropeços seguidos contra a Venezuela e México. Até por isso, a vitória contra a Coreia foi fundamental para melhorar os ânimos.

Como chega a Zâmbia para o confronto

Já a Zâmbia é considerada a seleção mais fraca da Fifa Series. A seleção foi goleada pelo Canadá, por 4 a 0, na última rodada do torneio e agora sonha em conseguir um resultado positivo diante da seleção brasileira, que atua em casa.

Onde assistir a Brasil x Zâmbia

O duelo entre Brasil x Zâmbia terá transmissão do Sportv e Globoplay.

Prováveis escalações

Brasil (Técnico: Arthur Elias)

Lelê; Isa Haas, Mariza e Thais Ferreira; Duda Sampaio, Angelina e Ana Vitória; Kerolin, Tainá Maranhão, Gio Garbelini e Ludmilla.

Zâmboa (Técnico:)

Nali Hazel; Margaret Belemu, Margret Gondwe, Blessing Maluba, Racheal Nachula; Susan Banda, Mercy Chipasula, Agness Musase; Agness Phiri, Natasha Nanyangwe, Ngosa Chabwe.