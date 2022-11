Brasil x Suíça ao vivo: como assistir o jogo do Brasil online e de graça

Brasil e Suíça se enfrentam nesta segunda-feira, 28, às 13h, no estádio 947, no Catar. A partida é válida pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo Fifa 2022.

Sem sua principal estrela, a Seleção Brasileira entra em campo para tentar encaminhar a classificação para a próxima fase. O time pentacampeão do mundo precisa vencer e torcer para um empate entre Camarões e Sérvia, que jogam na primeira partida do dia.

O Brasil se impôs contra a Sérvia e converteu o bom desempenho com dois gols de Richarlison. O alívio da vitória se transformou em preocupação, pelas lesões do atacante Neymar e do lateral direito Danilo. A expectativa é que mesmo sem o seu camisa 10, a Seleção consiga jogar bem e vencer a partida.

A Suíça também venceu o seu jogo de estreia e quer os três pontos para surpreender o Brasil. A seleção europeia venceu por 1 a 0 Camarões na primeira rodada do Mundial. Para os suíços, o jogo será uma revanche da Copa de 2018. A partida terminou 1 a 1 com muita reclamação dos europeus sobre uma suposta falta no lance do gol brasileiro.

O histórico entre as seleções mostra equilíbrio. Foram três vitórias do Brasil, duas da Suíça e quatro empates em nove partidas. Na história da Copa, as equipes se enfrentaram em 1950 e 2018, com dois empates.

Onde assistir online e de graça Brasil x Suíça

A partida entre Brasil x Suíça será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Como assistir ao vivo o jogo Brasil x Suíça

O jogo entre Brasil x Suíça pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV.

