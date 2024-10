Brasil busca hexacampeonato no Mundial de Futsal contra a rival Argentina

Após 12 anos de jejum, o Brasil volta a ter a chance de conquistar a Copa do Mundo de Futsal pela sexta vez. O adversário na decisão de hoje, às 12h (horário de Brasília), em Tashkent, no Uzbequistão, é a rival Argentina, que eliminou a seleção na semifinal do Mundial de 2021.

Com o melhor ataque (36 gols feitos) e a melhor defesa (cinco sofridos) do torneio, o time comandado pelo técnico Marquinhos Xavier aposta em destaques individuais e coletivos para recolocar a bandeira verde e amarela no topo do mundo.

Marcel: Aposta no ataque

Artilheiro da competição com 10 gols, Marcel é uma das principais apostas para o hexacampeonato. O ala de 28 anos, que começou sua carreira no Magnus (SP) e evoluiu taticamente na Espanha, destacou-se no ElPozo Murcia Costa Cálida. Para Marcel, o futsal europeu exigiu "mais bloqueio e posicionamento", habilidades que aprimorou desde sua ida para a Espanha em 2018.

Apesar de chamar atenção pelo desempenho individual, Marcel valoriza a união da equipe: “Temos defendido muito bem, não só em relação ao posicionamento e estratégia, mas também com coração e alegria, o que faz a diferença”. Marcel ainda lidera em assistências (5) e chutes (50) do Brasil.

O comando de Marquinhos Xavier

No comando técnico desde 2017, Marquinhos Xavier soube equilibrar o elenco, apostando em substituições certeiras e mantendo boa parte dos jogadores do último Mundial. O comentarista Marcelo Rodrigues, do Grupo Globo, reforça a importância dessa continuidade nas Datas Fifa, dando espaço para novos talentos.

"O Brasil vai apostar em uma transição rápida e inteligência emocional", comenta Rodrigues, destacando a leve vantagem técnica do Brasil sobre a Argentina, que chega à terceira final consecutiva.

Equilíbrio na final contra a Argentina

A Argentina, campeã em 2016, tem em Alan Brandi (sete gols) e no veterano capitão Pablo Taborda (38 anos) suas principais apostas. Embora o Brasil tenha vencido os dois últimos encontros na Copa América deste ano, o confronto de hoje promete ser equilibrado e tenso, com as defesas de ambos os lados sendo fundamentais.

A final desta Copa do Mundo de Futsal marca um duelo inédito entre Brasil e Argentina, aumentando as expectativas dos torcedores por mais uma conquista histórica para o futsal brasileiro.

Após 12 anos, o Brasil tem a chance de retomar o título mundial em um confronto de altíssimo nível contra sua maior rival na modalidade.