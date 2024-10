São Paulo adia negociações para renovação dos naming rights do Morumbis

No início do ano, o estádio do São Paulo Futebol Clube ganhou o nome de "Morumbis", ganhando uma nova identidade e apelido entre os torcedores do tricolor. Em meio a essa mudança, a diretoria do time conta com uma boa relação com a Mondelez, conglomerado multinacional de alimentos que adquiriu os naming rights.

Por outro lado, as conversas sobre a possível renovação do contrato, que termina em 2026, só devem começar no próximo ano, segundo informações do Globo Esporte.

O atual acordo, com duração de três anos, é considerado curto em comparação com os de rivais do futebol como Corinthians e Palmeiras, que possuem contratos mais longos para os nomes de seus estádios. O São Paulo recebe R$ 25 milhões por ano pelo contrato.

Um dos motivos para o adiamento das negociações é o plano de reformar o estádio Morumbis. O clube está desenvolvendo um projeto em parceria com a construtora WTorre, que deve ser apresentado ainda este ano, com o objetivo de inaugurar o novo estádio até 2030, ano do centenário do São Paulo.

Com essa reforma, o clube acredita que os naming rights poderão ser ainda mais valorizados, e espera uma definição mais clara desse cenário em 2025.

Além de renomear o estádio, a Mondelez também rebatizou setores internos com suas marcas e administra um camarote exclusivo no local. Há a expectativa de que o letreiro com o novo nome do estádio seja instalado no portão principal ainda neste mês. No entanto, por causa das restrições impostas pela Lei Cidade Limpa, a empresa negocia contrapartidas, como serviços de manutenção em áreas públicas próximas ao estádio, para conseguir a liberação.