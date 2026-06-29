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Fase de grupos copa 2026

Messi, Harry Kane e Haaland: após derrotar o Japão, Brasil enfrentará muitos perigos até final

Seleção comandada por Carlo Ancelotti espera Costa do Marfim ou Noruega na próxima fase do Mundial

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 16h29.

Última atualização em 29 de junho de 2026 às 16h35.

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A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foi confirmada após a vitória sobre o Japão, nesta segunda-feira. Com isso, a equipe comandada por Carlo Ancelotti segue na disputa pelo hexacampeonato e terá pela frente o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega na próxima fase.

Caso os noruegueses avancem, o Brasil poderá enfrentar Erling Haaland. Se a vaga ficar com os africanos, o adversário contará com Yan Diomandé, uma das promessas da seleção marfinense.

Nas quartas de final, um possível confronto é contra a Inglaterra. Para que isso aconteça, os ingleses precisam superar a RD Congo e, posteriormente, vencer México ou Equador nas oitavas. Se o cenário se confirmar, Brasil e Inglaterra voltarão a se enfrentar em uma Copa do Mundo pela primeira vez em 24 anos.

A campanha também pode reservar um clássico sul-americano na semifinal. A Argentina, liderada por Lionel Messi, atual artilheiro da competição, aparece como principal candidata do outro lado da chave. Antes, porém, os argentinos terão de eliminar Cabo Verde, depois enfrentar Austrália ou Egito nas oitavas e, nas quartas, um adversário entre Colômbia, Gana, Suíça e Argélia.

Outra possibilidade é um duelo contra a Colômbia, caso os colombianos eliminem a Argentina. Nesse cenário, o Brasil encontraria jogadores conhecidos do torcedor, como Jhon Arias, Richard Ríos, James Rodríguez e Luis Díaz.

Em uma eventual decisão, a seleção brasileira poderá cruzar com algumas das principais seleções do torneio. Entre os possíveis finalistas estão Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, a Espanha de Lamine Yamal, a Alemanha de Florian Wirtz e a França, que tem Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé como principais nomes do setor ofensivo.

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