Pílula anticoncepcional masculina pode bloquear espermatozoides por até 8 horas; veja o que se sabe

Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolvem uma pílula anticoncepcional masculina que poderá ser tomada cerca de 30 minutos antes da relação sexual, com efeito previsto de seis a oito horas. O medicamento está em fase de testes em animais e, segundo os responsáveis pelo projeto, deve começar a ser avaliado em humanos em menos de dois anos.

A proposta é bloquear temporariamente a mobilidade dos espermatozoides para evitar a fecundação. Após o período de ação da substância, a expectativa é que a fertilidade retorne ao normal.

O estudo é liderado pelos farmacologistas Jochen Buck e Lonny Levin, da Weill Cornell Medicine, nos Estados Unidos. Os cientistas receberam uma bolsa de milhões de dólares do Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano (NICHD, na sigla em inglês) para avançar nas pesquisas.

Com duração de quatro anos, o financiamento permitirá aprofundar as avaliações de segurança necessárias antes dos testes em humanos. Esta é a terceira bolsa concedida aos pesquisadores para o projeto desde 2020.

Em 2024, Buck e Levin atribuíram parte das dificuldades para o avanço das pesquisas a fatores históricos e culturais. Na ocasião, afirmaram que havia uma “relutância por parte da indústria farmacêutica em abordar a contracepção masculina”.

Como funciona a pílula anticoncepcional masculina

O medicamento atua sobre a adenilil ciclase solúvel, enzima conhecida pela sigla sAC e necessária à locomoção dos espermatozoides.

Após a ejaculação, os espermatozoides precisam percorrer o trato reprodutivo feminino até encontrar o óvulo. Ao inibir temporariamente essa enzima, a substância busca interromper o movimento necessário para completar o trajeto e permitir a fecundação.

A estratégia difere de outros métodos em desenvolvimento, que procuram reduzir a produção de espermatozoides ou bloquear sua passagem.

Segundo os pesquisadores da Weill Cornell Medicine, os estudos com animais não registraram efeitos adversos até o momento. As avaliações de segurança, porém, precisam investigar as consequências do bloqueio da sAC em outros tecidos, já que a enzima também está presente em partes do organismo como os olhos.

Outro ponto a esclarecer é se a substância consegue impedir a fecundação durante todo o período necessário para evitar uma gravidez. Os espermatozoides podem sobreviver por até cinco dias no trato reprodutivo feminino, enquanto a duração prevista do efeito da pílula é de seis a oito horas.

Outros métodos em desenvolvimento

A busca por um anticoncepcional masculino também inclui alternativas hormonais, como o gel experimental NES/T, que combina segesterona, um progestagênio, e testosterona.

Aplicado diariamente sobre a pele, o gel busca suprimir os hormônios que estimulam a produção de espermatozoides. Ao mesmo tempo, fornece testosterona para manter os níveis necessários às funções do organismo.

Desde a aprovação da pílula anticoncepcional feminina, na década de 1960, pesquisadores procuram desenvolver uma opção equivalente para os homens.

As mulheres dispõem de métodos como pílula, dispositivo intrauterino (DIU), diafragma, adesivo hormonal, camisinha feminina e laqueadura. Para os homens, as opções permanecem restritas à camisinha e à vasectomia.