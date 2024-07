Brasil está na final do Pré-Olímpico de basquete contra Letônia ou Camarões

O time de basquete do Brasil segue no sonho para disputar os Jogos Olímpicos em Paris. Na manhã deste sábado, 6, a seleção ganhou de 71 a 60 das Filipinas no Pré-Olímpico de Riga. Neste domingo, 7, o time vai enfrentar a Letônia ou Camarões na final, que começa às 13h. O campeão garante uma vaga no torneio que acontece em Paris ainda este mês. O jogo entre Letônia e Camarões será decidido ainda neste sábado, 6, a partir das 13h.

Leia mais: Quando começam as Olimpíadas de Paris 2024?

No primeiro quarto do jogo contra as Filipinas, os brasileiros perderam por 22 a 12, mas conseguiram melhorar ainda no fim do primeiro tempo, quando diminuíram a diferença para 33 a 27. Já no terceiro quarto, a seleção brasileira virou para 51 a 39 e fechou o duelo em 71 a 60.

Brasil e Camarões

Na última quinta-feira, 4, a seleção brasileira encarou o time de Camarões e perdeu por 77 a 74. Em um momento do jogo, os brasileiros chegaram a ficar 24 pontos atrás. Mesmo assim, se classificaram na primeira posição do Grupo B.

Depois de não participar dos Jogos de Tóquio, em 2021, a seleção masculina quer voltar a disputar o torneio olímpico. No último Pré-Olímpico, que foi disputado na Croácia, o Brasil ganhou as três primeiras partidas, mas não conseguiu se classificar.