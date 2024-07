Ciclista que beijou esposa durante prova é multado por 'prejudicar imagem do esporte'; vídeo

O ciclista francês Julien Bernard disse neste sábado que aceitou a multa que lhe foi aplicada por beijar a mulher durante a 7ª etapa do Tour de France.

— Aceito realmente esta multa. Vou pagá-la e espero que seja o fim desta história e deixemos de falar disso — declarou o piloto da equipe Lidl-Trek no início da 8ª etapa, no centro-leste da França.

This is what the Tour is all about 💛

Julien Bernard of Lidl - Trek enjoys this special moment during stage 7 with his family #TDF2024

🎥ASO pic.twitter.com/Bbnw6xy3ef

— Velo (@velovelovelo__) July 5, 2024