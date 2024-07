Botafogo x Palmeiras: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Botafogo enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, 17 de julho, às 21h30, com transmissão ao vivo na Globo e Premiere. O Botafogo lidera o campeonato com 33 pontos, empatado com o Palmeiras, mas com vantagem no saldo de gols.

O Palmeiras, também com 33 pontos, busca tomar a liderança do Botafogo e se firmar na primeira posição. Este confronto direto entre os dois primeiros colocados promete ser um dos jogos mais emocionantes da rodada.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 21h30, entre Botafogo e Palmeiras terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo do Botafogo x Palmeiras hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.