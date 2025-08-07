Bola de Ouro: Marta é novamente finalista, Amanda Gutierres tem primeira indicação; veja lista

A veterana Marta, de 39 anos, foi confirmada como uma das finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo na Bola de Ouro 2025, a prestigiada premiação da revista France Football.

Jogadora do Orlando Pride, nos Estados Unidos, Marta ganhou ainda mais destaque no último ano ao liderar a Seleção Brasileira na conquista da Copa América Feminina.

Ela foi peça-chave na vitória, marcando dois gols decisivos na final contra a Colômbia, incluindo a cobrança de pênalti que garantiu o título ao Brasil. Esse desempenho a consolidou como uma das maiores jogadoras do futebol feminino.

Amanda Gutierres: outra brasileira entre as finalistas

Além de Marta, outra brasileira também figura entre as finalistas: a atacante Amanda Gutierres, do Palmeiras. Amanda tem se destacado tanto no futebol nacional quanto internacional durante a temporada 2025, sendo uma das grandes revelações da temporada.

Quando acontece a premiação da Bola de Ouro 2025?

A cerimônia de entrega do prêmio da Bola de Ouro 2025 será realizada no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Espera-se que o evento reúna as maiores estrelas do futebol mundial, com uma grande expectativa para a premiação das jogadoras.

Veja a lista completa de finalistas: