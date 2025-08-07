Esporte

Bola de Ouro: Marta é novamente finalista, Amanda Gutierres tem primeira indicação; veja lista

Saiba quem são as outras jogadoras indicadas ao prêmio

COLUMBUS, OHIO - APRIL 09: Marta #10 of Brazil reacts in the second half against Japan during the third place match of the 2024 SheBelieves Cup at Lower.com Field on April 09, 2024 in Columbus, Ohio. (Photo by Carmen Mandato/USSF/Getty Images for USSF) ( Carmen Mandato/USSF/Getty Images)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11h21.

A veterana Marta, de 39 anos, foi confirmada como uma das finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo na Bola de Ouro 2025, a prestigiada premiação da revista France Football.

Jogadora do Orlando Pride, nos Estados Unidos, Marta ganhou ainda mais destaque no último ano ao liderar a Seleção Brasileira na conquista da Copa América Feminina.

Ela foi peça-chave na vitória, marcando dois gols decisivos na final contra a Colômbia, incluindo a cobrança de pênalti que garantiu o título ao Brasil. Esse desempenho a consolidou como uma das maiores jogadoras do futebol feminino.

Amanda Gutierres: outra brasileira entre as finalistas

Além de Marta, outra brasileira também figura entre as finalistas: a atacante Amanda Gutierres, do Palmeiras. Amanda tem se destacado tanto no futebol nacional quanto internacional durante a temporada 2025, sendo uma das grandes revelações da temporada.

Quando acontece a premiação da Bola de Ouro 2025?

A cerimônia de entrega do prêmio da Bola de Ouro 2025 será realizada no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Espera-se que o evento reúna as maiores estrelas do futebol mundial, com uma grande expectativa para a premiação das jogadoras.

Veja a lista completa de finalistas:

