Bola de Ouro 2023: veja onde assistir à cerimônia, horários e indicados

Nesta segunda-feira, 30, a France Football divulga os vencedores do prêmio Bola de Ouro de 2023. O tradicional troféu vai consagrar o "melhor jogador do mundo" e a "melhor jogadora do mundo" na temporada 2022/23. No momento, o francês Karim Benzema é o atual vencedor entre os homens. Já entre as mulheres, a atual campeã é Alexia Putellas.

Entre os candidatos masculinos, o favorito para a edição de 2023 é Lionel Messi. Se ganhar, o argentino marcará o feito de receber o prêmio oito vezes durante sua carreira. Vinicius Junior, do Real Madrid, é o único brasileiro que concorre na categoria de "Melhor Jogador".

Para a premiação feminina, a atacante Debinha é a única representante do Brasil. Por outro lado, a espanhola Aitana Bonmatí, eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo, é a favorita para o troféu.

Que horas começa a Bola de Ouro de 2023?

O evento terá início a partir das 16h (horário de Brasília).

Onde assistir à cerimônia da Bola de Ouro de 2023?

A premiação será transmitida pela SporTV.

Indicados à Bola de Ouro 2023 de melhor jogador:

Gvardiol (Croácia/RB Leipzig/Manchester City)

Onana (Camarões/Inter de Milão/Manchester United)

Benzema (França/Real Madrid/Al-Ittihad)

Musiala (Alemanha/Bayern de Munique)

Salah (Egito/Liverpool)

Bukayo Saka (Inglaterra/Arsenal)

De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund/Real Madrid)

Kolo Muani (França/Eintracht Frankfurt/PSG)

Bernardo Silva (Portugal/Manchester City)

Indicadas ao Bola de Ouro de melhor jogadora: