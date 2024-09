Bia Haddad vence título mais importante de sua carreira

Bia Haddad revelou há pouco uma simpatia durante os jogos. Antes de sacar, ela sempre bate a bola no chão em múltiplos de quatro. Quatro vezes, oito vezes... A mania parece estar ajudando a tenista brasileira. Bia Haddad venceu hoje o maior título de sua carreira, o WTA 500 de Seul.

Depois de um primeiro semestre instável, ela vem conquistando bons resultados nos últimos meses. Foi vice-campeã do WTA 250 de Cleveland e chegou às quartas de final do US Open. Em Seul, agora, venceu o quarto título de simples de sua carreira, o primeiro de nível 500.

Com a vitória, Bia deve subir da atual posição de número 17 para a 12ª colocação, o que a deixa mais próxima novamente do top 10, um desafio que ela se deu para este semestre – mas que sabe ser difícil. Com o título, ela leva um prêmio de 142 mil dólares.

Como foi a final

Na final, Bia enfrentou a russa Daria Kasatkina, 13ª no ranking da WTA e cabeça de chave número um do torneio. O primeiro set foi vencido com facilidade por Darya, por 6 a 1. Bia jogou o tênis agressivo de sempre, mas errou muito, muitas vezes com precipitação no começo dos pontos.

Bia sabia que precisava atacar o serviço da adversária, seu ponto fraco, e foi isso que fez no segundo set, para vencer por 6 a 4. No terceiro e decisivo set, Bia quebrou duas vezes o serviço de Daria e marcou 6 a 1. Nesses dois últimos sets, Bia conseguiu trabalhar sua força mental, ponto que ela sabe ser decisivo para seguir avançando no circuito.

Em 20 anos de organização, o WTA de Seul teve 20 campeãs diferentes. Bia foi finalista desse torneio em 2017. Agora, levou a taça principal. “Obrigado não só pelo suporte ao tênis feminino, mas ao esporte feminino como um todo. Isso significa muito para nós”, disse Bia, ao levantar o troféu.