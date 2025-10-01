Barcelona x PSG: onde assistir, horário e escalações da Champions League

Repórter
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 14h43.
Última atualização em 1 de outubro de 2025 às 14h44.
O Barcelona recebe o PSG nesta terça-feira, 1º de outubro, às 16h, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela fase de grupos da UEFA Champions League. O duelo terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.
O Barcelona chega para o confronto após vencer o Newcastle por 2 a 1 fora de casa e lidera a LaLiga. Já o PSG goleou a Atalanta por 4 a 0 em Paris e ocupa a ponta da Ligue 1.
Szczesny; Koundé, Cubarsi, Araujo, Martin; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski.
Técnico: Hansi Flick.
Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Zaire-Emery; Mbaye, Ramos, Barcola.
Técnico: Luís Enrique.
O jogo desta terça-feira, 1º de outubro, às 16h, entre Barcelona e PSG terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.
Você pode assistir à partida online pelo HBO Max.