Barcelona x PSG: onde assistir, horário e escalações da Champions League

Partida entre Barcelona e PSG é válida pela UEFA Champions League

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 14h43.

Última atualização em 1 de outubro de 2025 às 14h44.

O Barcelona recebe o PSG nesta terça-feira, 1º de outubro, às 16h, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela fase de grupos da UEFA Champions League. O duelo terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.

O Barcelona chega para o confronto após vencer o Newcastle por 2 a 1 fora de casa e lidera a LaLiga. Já o PSG goleou a Atalanta por 4 a 0 em Paris e ocupa a ponta da Ligue 1.

Prováveis Escalações:

Barcelona:

Szczesny; Koundé, Cubarsi, Araujo, Martin; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski.

Técnico: Hansi Flick.

PSG:

Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Zaire-Emery; Mbaye, Ramos, Barcola.

Técnico: Luís Enrique.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona hoje pela Champions League?

O jogo desta terça-feira, 1º de outubro, às 16h, entre Barcelona e PSG terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo do Barcelona hoje?

Você pode assistir à partida online pelo HBO Max.

