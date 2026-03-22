Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e prováveis escalações

Barcelona: catalães enfrentam o Rayo Vallecano no Camp Nou pela 29ª rodada de LaLiga
Publicado em 22 de março de 2026 às 06h00.
Barcelona e Rayo Vallecano se enfrentam neste domingo, 22, às 10h, no horário de Brasília, no Camp Nou, pela 29ª rodada de LaLiga. O time catalão chega à rodada na liderança isolada, enquanto o clube de Vallecas aparece no meio da tabela e tenta surpreender fora de casa. Saiba onde assistir e as prováveis escalações.
O Barcelona chega em alta. Além de liderar LaLiga com 70 pontos, o time vem de uma goleada por 7 a 2 sobre o Newcastle, no meio da semana, resultado que confirmou a classificação para as quartas de final da Champions League com 8 a 3 no placar agregado.
O time de Hansi Flick chega embalado e quer aproveitar o mando para manter a vantagem sobre o Real Madrid. O próprio desempenho ofensivo reforça esse momento: são 77 gols marcados em 28 partidas na competição.
Para a partida, o Barça tem baixas importantes: Balde, Christensen, De Jong e Koundé estão lesionados, enquanto Éric García é dúvida.
A equipe chega em 13º lugar, com 32 pontos em 28 partidas. A campanha soma 7 vitórias, 11 empates e 10 derrotas, com 28 gols marcados e 34 sofridos.
Na última segunda, 16, em rodada válida pela LaLiga, o time empatou por 1 a 1 com o Levante, em Vallecas. O gol do Rayo saiu já nos acréscimos, com Pathé Ciss, resultado que evitou uma derrota em casa mas manteve a equipe distante da parte de cima da tabela. No meio da semana, o Rayo perdeu por 1 a 0 para o Samsunspor, mas ainda assim avançou às quartas de final da Conference League graças à vantagem construída no jogo de ida, por ter vencido em 3 a 1.
Para enfrentar o Barcelona, o Rayo não terá o lesionado Méndez e o suspenso Mendy.
O jogo entre Barcelona e Rayo Vallecano terá transmissão ao vivo no Brasil pelo Disney+ Premium.
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Araújo, Cubarsí, Gerard Martín e Cancelo; Bernal, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha.
Rayo Vallecano (Técnico: Iñigo Pérez)
Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe e Espino; Valentín, Gumbau e Pedro Díaz; Akhomach, De Frutos e Fran Pérez.