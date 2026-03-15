Barcelona x Sevilla: horário, onde assistir e prováveis escalações

Barça tenta ampliar a liderança do Espanhol em casa; Sevilla busca manter a sequência sem derrotas na competição

Barcelona: Barça recebe o Sevilla pela 28ª rodada de LaLiga (Judit Cartiel/Getty Images)

Barcelona: Barça recebe o Sevilla pela 28ª rodada de LaLiga (Judit Cartiel/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Publicado em 15 de março de 2026 às 06h00.

Barcelona e Sevilla se enfrentam neste domingo, 15, às 12h15 de Brasília, no Spotify Camp Nou, pela 28ª rodada da LaLiga.

Como chega o Barcelona para o confronto

O Barcelona entra em campo embalado para ampliar a distância do rival Real Madrid em pontos, seguir forte na liderança do Campeonato Espanhol. No último compromisso pela competição, o time venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0, fora de casa, no dia 7 de março, resultado que o levou aos 67 pontos.

No meio de semana, a equipe de Hansi Flick empatou por 1 a 1 com o Newcastle, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Por isso, existe a possibilidade de alguma rotação no elenco para o duelo deste domingo.

Como chega o Sevilla para o confronto

O Sevilla inicia a rodada na 15ª colocação, com 31 pontos, e tenta se afastar de vez da parte de baixo da tabela. A equipe defende uma invencibilidade de cinco partidas, com quatro empates e uma vitória.

No último jogo por LaLiga, o Sevilla empatou com o Rayo Vallecano por 1 a 1, resultado que manteve a sequência sem derrotas no campeonato. O time também se apoia no retrospecto do primeiro turno, quando goleou o Barcelona por 4 a 1.

Onde assistir a Barcelona x Sevilla

A partida terá transmissão ao vivo no Brasil pelo Disney+ e ESPN.

Prováveis escalações

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Joan García; João Cancelo, Éric García, Cubarsí e Gerard Martín; Casadó, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Ferrán Torres e Rashford.

Sevilla (Técnico: Matías Almeyda)

Vlachodimos; Navarro, Nianzou, Gudelj e Salas; Juanlu Sánchez, Agoumé, Sow e Oso; Adams e Alexis Sánchez.

