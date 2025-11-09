Rayo Vallecano x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

O Rayo Vallecano e o Real Madrid se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madri. O duelo é válido pela 12ª rodada da temporada 2025/26 do Campeonato Espanhol (LaLiga) e terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e Disney+.

O time da casa, comandado por Iñigo Pérez, faz uma campanha estável e tenta surpreender o líder do campeonato. O Rayo iniciou a rodada na 10ª colocação com 14 pontos, mas chega com desfalques importantes: Abdul Mumin e Diego Méndez estão fora por lesão, e Luiz Felipe é dúvida para a partida.

Do outro lado, o Real Madrid lidera LaLiga com 30 pontos em 11 jogos — são 10 vitórias e apenas uma derrota até aqui. A equipe comandada por Xabi Alonso abriu a rodada com cinco pontos de vantagem sobre o rival Barcelona e quer manter a sequência de bons resultados, mesmo após a derrota por 1 a 0 para o Liverpool, no meio de semana, pela Champions League. Apesar do revés, o time segue bem posicionado na competição europeia.

Onde assistir ao vivo o jogo Rayo Vallecano x Real Madrid hoje pelo Campeonato Espanhol?

O jogo deste domingo, às 12h15, entre Rayo Vallecano e Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Disney+.

Como assistir online o jogo Rayo Vallecano x Real Madrid hoje?

Você pode assistir à partida online pela plataforma de streaming Disney+, disponível para assinantes.

Prováveis escalações de Rayo Vallecano x Real Madrid

Rayo Vallecano – Técnico: Iñigo Pérez

Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy e Chavarría; Días, Lópéz, De Frutos, Isi e García; Alemão.

Real Madrid – Técnico: Xabi Alonso

Courtois; Arnold, Militão, Huijsen e Carreras; Camavinga, Valverde, Güler e Bellingham; Vini Jr e Mbappé.