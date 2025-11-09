Rayo Vallecano x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

O Rayo Vallecano e o Real Madrid se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madri. O duelo é válido pela 12ª rodada da temporada 2025/26 do Campeonato Espanhol (LaLiga) e terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e Disney+.
O time da casa, comandado por Iñigo Pérez, faz uma campanha estável e tenta surpreender o líder do campeonato. O Rayo iniciou a rodada na 10ª colocação com 14 pontos, mas chega com desfalques importantes: Abdul Mumin e Diego Méndez estão fora por lesão, e Luiz Felipe é dúvida para a partida.
Do outro lado, o Real Madrid lidera LaLiga com 30 pontos em 11 jogos — são 10 vitórias e apenas uma derrota até aqui. A equipe comandada por Xabi Alonso abriu a rodada com cinco pontos de vantagem sobre o rival Barcelona e quer manter a sequência de bons resultados, mesmo após a derrota por 1 a 0 para o Liverpool, no meio de semana, pela Champions League. Apesar do revés, o time segue bem posicionado na competição europeia.
Onde assistir ao vivo o jogo Rayo Vallecano x Real Madrid hoje pelo Campeonato Espanhol?
O jogo deste domingo, às 12h15, entre Rayo Vallecano e Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Disney+.
Como assistir online o jogo Rayo Vallecano x Real Madrid hoje?
Você pode assistir à partida online pela plataforma de streaming Disney+, disponível para assinantes.
Prováveis escalações de Rayo Vallecano x Real Madrid
Rayo Vallecano – Técnico: Iñigo Pérez
Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy e Chavarría; Días, Lópéz, De Frutos, Isi e García; Alemão.
Real Madrid – Técnico: Xabi Alonso
Courtois; Arnold, Militão, Huijsen e Carreras; Camavinga, Valverde, Güler e Bellingham; Vini Jr e Mbappé.
-
1/10
Vinicius Jr. dribla Julian Ryerson durante final da Champions League
(Vinicius Jr. dribla Julian Ryerson durante final da Champions League)
-
2/10
Kobel, goleiro do Borussia, defende chute durante final da Champions
(Kobel, goleiro do Borussia, defende chute durante final da Champions)
-
3/10
Torcida do Borussia no estádio da final da Champions, em Londres
(Torcida do Borussia no estádio da final da Champions, em Londres)
-
4/10
Dani Carvajal cabeceia para marcar 1º gol da partida na final da Champios League
(Dani Carvajal cabeceia para marcar 1º gol da partida na final da Champios League)
-
5/10
Dani Carvajal comemora ao marcar 1º gol da partida na final da Champios League
(Dani Carvajal comemora ao marcar 1º gol da partida na final da Champios League)
-
6/10
Lance do gol de Vinicius Jr. na final da Champions League
(Lance do gol de Vinicius Jr. na final da Champions League)
-
7/10
Vinicius Jr. comemora após marcar segundo gol do Real Madrid na final da Champions League em 2024
(Vinicius Jr. comemora após marcar segundo gol do Real Madrid na final da Champions League em 2024)
-
8/10
Vinicius Jr. comemora após marcar segundo gol do Real Madrid na final da Champions League em 2024
(Vinicius Jr. comemora após marcar segundo gol do Real Madrid na final da Champions League em 2024)
-
9/10
Vinicius Jr. comemora após marcar segundo gol do Real Madrid na final da Champions League em 2024
(Vinicius Jr. comemora após marcar segundo gol do Real Madrid na final da Champions League em 2024)
-
10/10
Marcel Sabitzer, do Borussia, lamenta derrota na Champions
(Marcel Sabitzer, do Borussia, lamenta derrota na Champions)