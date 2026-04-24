Bahia x Santos: horário, onde assistir e detalhes do jogo

Bahia e Santos se enfrentam neste sábado, 25, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Bahia

O Bahia ocupa a 5ª colocação na tabela, com 20 pontos em 11 jogos. A equipe chega pressionada após derrota por 2 a 0 para o Flamengo na última rodada e tenta aproveitar o mando de campo para seguir entre os primeiros colocados.

Como chega o Santos

O Santos aparece na 15ª posição, com 13 pontos em 12 partidas. Na rodada anterior, o time foi superado pelo Fluminense por 3 a 2, em um duelo movimentado, e agora tenta somar pontos fora de casa para se afastar da parte de baixo da tabela.

Onde assistir Bahia x Santos ao vivo pelo Brasileirão?

A partida terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view).

Que horas é o jogo Bahia x Santos hoje?

O confronto acontece às 18h30 (de Brasília).