Onde assistir os jogos da primeira rodada do Brasileirão 2026

O torcedor brasileiro já pode comemorar o início de um ano que promete tudo menos tédio.

O Brasileirão de 2026 começa oficialmente nesta quarta-feira, 28, com sete partidas abrindo a primeira rodada da Série A. Os confrontos seguem na quinta-feira, 29, completando esse início da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A rodada inaugural reúne clássicos regionais, duelos entre campeões nacionais e partidas espalhadas por diferentes estados do país. Ela marca o pontapé inicial de uma temporada que terá 38 rodadas, pausa no meio do ano para a Copa do Mundo da Fifa e previsão de encerramento em 2 de dezembro.

As transmissões estarão divididas entre TV aberta, TV por assinatura, streaming e plataformas digitais.

Onde assistir aos jogos do Brasileirão

Na edição de 2026, o Brasileirão mantém um modelo de transmissões compartilhadas. A TV Globo exibe um jogo por rodada em TV aberta, enquanto o Sportv transmite as partidas na TV por assinatura.

O Premiere segue com a maior parte dos confrontos via pay-per-view.

A Record divide a exibição de um jogo por rodada com a CazéTV, no YouTube.

Já o Prime Video transmite partidas exclusivas ao longo do campeonato, dentro do acordo com clubes da Liga Forte União (LFU). Algumas partidas também terão exibição no YouTube da CBN e no GE TV.

Quais serão os jogos desta quarta-feira?

Jogo Horário Estádio Onde assistir Atlético-MG x Palmeiras 19h Arena MRV (Belo Horizonte) Sportv, Premiere Internacional x Athletico-PR 19h Beira-Rio (Porto Alegre) Premiere Coritiba x RB Bragantino 19h Couto Pereira (Curitiba) Premiere Vitória x Remo 19h Barradão (Salvador) Premiere Fluminense x Grêmio 19h30 Maracanã (Rio de Janeiro) Record, CazéTV, Premiere, YouTube da CBN Corinthians x Bahia 20h Vila Belmiro (Santos) Premiere, YouTube da CBN São Paulo x Flamengo 21h30 Morumbis (São Paulo) TV Globo, GE TV, Premiere, YouTube da CBN

Quais são os jogos desta quinta-feira?