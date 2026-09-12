Rosamaria sofre lesão no joelho e desfalca Brasil no Pré-Olímpico

Rosamaria, oposta da seleção brasileira de vôlei, terá que ficar fora do restante do Pré-Olímpico Sul-Americano após sofrer uma lesão no joelho esquerdo durante a partida contra a Colômbia. O diagnóstico foi confirmado nesta sexta-feira, 11, por meio de ressonância magnética, e aponta lesão parcial do ligamento colateral medial.

A recuperação deve levar entre três e seis semanas, sem necessidade de cirurgia.

Como aconteceu a lesão

O incidente ocorreu no segundo set da vitória brasileira por 3 sets a 0 sobre a Colômbia, na quinta-feira, 10. Ao tentar evitar um choque com a líbero Nyeme durante uma jogada defensiva, Rosamaria machucou o joelho esquerdo, deslizou pela quadra e precisou deixar a partida imediatamente, acompanhada pela equipe médica da seleção.

Em nota, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou a lesão parcial no ligamento colateral medial e informou que a atleta já iniciou tratamento fisioterapêutico. Rosamaria não disputa mais o torneio, que acontece no Rio de Janeiro.

Horas depois da divulgação oficial, a própria jogadora usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores.

"Ontem quem estava acompanhando viu que eu tive uma queda mal caída, digamos assim. E senti uma dor no joelho. Então hoje a gente fez exames de imagens e foi constatado uma lesão parcial no ligamento colateral. Graças a Deus não é nada cirúrgico. Vai me retirar das quadras por um tempo, vou ficar de muleta um tempinho, mas, dos males o menor, pois não vai ter um tempo de recuperação tão longo que eu poderia ter se tivesse sido mais grave", disse

Quem assume a vaga

Rosamaria era a quinta maior pontuadora do Brasil no torneio, com 20 pontos marcados em três jogos disputados. Com a lesão, o técnico Zé Roberto optou por Sabrina para ocupar a posição de oposta no restante da partida contra a Colômbia. Tainara, outra oposta convocada, também disputa a vaga, assim como as ponteiras Ana Cristina e Helena, que podem ser adaptadas à função.

Mesmo com o desfalque, a seleção brasileira segue com 100% de aproveitamento no Pré-Olímpico Sul-Americano, sem ter perdido um set sequer até o momento. A equipe encerra sua participação na fase enfrentando o Chile, neste sábado, 12, às 13h30 (horário de Brasília), e a Argentina, no domingo, 13, às 12h. O torneio garante uma vaga ao campeão nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.