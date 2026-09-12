Rosamaria sofre lesão no joelho e desfalca Brasil no Pré-Olímpico

Lesão tira Rosamaria do restante do Pré-Olímpico de vôlei (Mauricio Val/FV Imagem/CBV)
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Publicado em 12 de setembro de 2026 às 10h47.
Última atualização em 12 de setembro de 2026 às 10h49.
Rosamaria, oposta da seleção brasileira de vôlei, terá que ficar fora do restante do Pré-Olímpico Sul-Americano após sofrer uma lesão no joelho esquerdo durante a partida contra a Colômbia. O diagnóstico foi confirmado nesta sexta-feira, 11, por meio de ressonância magnética, e aponta lesão parcial do ligamento colateral medial.
A recuperação deve levar entre três e seis semanas, sem necessidade de cirurgia.
O incidente ocorreu no segundo set da vitória brasileira por 3 sets a 0 sobre a Colômbia, na quinta-feira, 10. Ao tentar evitar um choque com a líbero Nyeme durante uma jogada defensiva, Rosamaria machucou o joelho esquerdo, deslizou pela quadra e precisou deixar a partida imediatamente, acompanhada pela equipe médica da seleção.
Em nota, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou a lesão parcial no ligamento colateral medial e informou que a atleta já iniciou tratamento fisioterapêutico. Rosamaria não disputa mais o torneio, que acontece no Rio de Janeiro.
Horas depois da divulgação oficial, a própria jogadora usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores.
"Ontem quem estava acompanhando viu que eu tive uma queda mal caída, digamos assim. E senti uma dor no joelho. Então hoje a gente fez exames de imagens e foi constatado uma lesão parcial no ligamento colateral. Graças a Deus não é nada cirúrgico. Vai me retirar das quadras por um tempo, vou ficar de muleta um tempinho, mas, dos males o menor, pois não vai ter um tempo de recuperação tão longo que eu poderia ter se tivesse sido mais grave", disse
Rosamaria era a quinta maior pontuadora do Brasil no torneio, com 20 pontos marcados em três jogos disputados. Com a lesão, o técnico Zé Roberto optou por Sabrina para ocupar a posição de oposta no restante da partida contra a Colômbia. Tainara, outra oposta convocada, também disputa a vaga, assim como as ponteiras Ana Cristina e Helena, que podem ser adaptadas à função.
Mesmo com o desfalque, a seleção brasileira segue com 100% de aproveitamento no Pré-Olímpico Sul-Americano, sem ter perdido um set sequer até o momento. A equipe encerra sua participação na fase enfrentando o Chile, neste sábado, 12, às 13h30 (horário de Brasília), e a Argentina, no domingo, 13, às 12h. O torneio garante uma vaga ao campeão nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.