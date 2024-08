Atlético-MG x CRB: onde assistir e horário pela Copa do Brasil

O Atlético-MG e CRB se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 19h, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil e terá transmissão no Prime Video.

Atualmente, o Atlético-MG busca consolidar sua posição como um dos favoritos ao título da competição. O time vem de uma sequência de boas atuações e conta com o apoio da torcida para avançar para as quartas de final. Por outro lado, o CRB, que tem mostrado um desempenho surpreendente, chega confiante após eliminar adversários fortes nas fases anteriores e busca um resultado positivo fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG x CRB hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quarta-feira, 19h, entre o **Atlético-MG e CRB** terá transmissão ao vivo no Prime Video.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.