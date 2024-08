Palmeiras x Flamengo: onde assistir e horário pela Copa do Brasil

O Palmeiras e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 7 de agosto, às 20h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil e promete ser um confronto emocionante entre dois dos maiores clubes do futebol brasileiro.

O Palmeiras, comandado pelo técnico Abel Ferreira, busca aproveitar o fator casa para avançar às semifinais da competição. Com um elenco forte e consistente, o Verdão espera contar com o apoio de sua torcida para superar o rival carioca. Por outro lado, o Flamengo, dirigido por Jorge Sampaoli, chega confiante após boas atuações no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. O Rubro-Negro, que possui um dos ataques mais poderosos do país, pretende impor seu estilo de jogo ofensivo para garantir a classificação fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Flamengo hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quarta-feira, 7 de agosto, às 20h, entre o Palmeiras e Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo e SporTV.

Como assistir online o jogo do Palmeiras x Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay e SporTV Play.

