Atleta belga é internada após triatlo no Rio Sena; equipe desiste de competição

A equipe de triatlo da Bélgica decidiu se retirar da competição de revezamento misto nas Olimpíadas de Paris após uma de suas atletas, Claire Michel, adoecer dias depois de nadar no Rio Sena durante a prova feminina de triatlo. Michel, que terminou a prova em 38º lugar, foi levada a uma clínica na Vila Olímpica no último domingo para receber tratamento. O anúncio foi feito pela federação belga de triatlo e pelo comitê olímpico do país. As informações são do The New York Times.

Embora o comunicado não tenha especificado se a doença de Michel está diretamente relacionada à qualidade da água do Rio Sena, a situação reacendeu as preocupações em torno das condições sanitárias do local, que tem sido utilizado para as competições de natação dos Jogos Olímpicos. Na semana anterior à prova de Michel, a competição masculina de triatlo foi adiada e sessões de treino foram canceladas após testes indicarem que a água estava contaminada com níveis elevados de bactérias, incluindo E. coli e enterococos intestinais.

As autoridades olímpicas de Paris haviam prometido tornar o Rio Sena seguro para os atletas, investindo mais de US$ 1,5 bilhão (R$ 8,7 bilhões) em projetos de saneamento para melhorar a qualidade da água. No entanto, as fortes chuvas que atingiram a capital francesa durante o fim de semana de abertura dos Jogos, resultando em um aumento significativo dos níveis de poluição no rio, comprometeram esses esforços.

Testes de qualidade da água são realizados diariamente, e, embora as amostras coletadas na manhã do dia da prova tenham indicado níveis de bactérias dentro dos padrões considerados seguros pela diretiva europeia, amostras coletadas após a competição mostraram níveis mais altos, ainda que dentro dos limites aceitáveis.

Mais de um caso

A situação de Claire Michel não é um caso isolado. A equipe olímpica da Suíça também anunciou a retirada de um de seus atletas da competição de revezamento misto devido a uma infecção gastrointestinal. Adrien Briffod, que participou da prova masculina individual de triatlo na quarta-feira anterior, foi diagnosticado com a infecção, embora as autoridades suíças não tenham confirmado se a condição está ligada à qualidade da água do Rio Sena.

Até o momento, outros atletas que competiram nas provas de triatlo não relataram problemas de saúde semelhantes. No entanto, o incidente com Michel levanta questões sobre a segurança das competições aquáticas restantes nas Olimpíadas de Paris. A federação belga de triatlo e o comitê olímpico do país esperam que o episódio sirva de lição para futuras competições, reforçando a necessidade de garantir condições adequadas para os atletas, tanto nos treinos quanto nas provas.

A desistência da equipe belga na competição de revezamento misto é um lembrete da importância da saúde e do bem-estar dos atletas em eventos esportivos de grande porte. À medida que os Jogos de Paris continuam, as autoridades locais e os organizadores do evento precisarão redobrar seus esforços para garantir que os padrões de segurança sejam rigorosamente mantidos, evitando assim novos casos de contaminação e protegendo a integridade dos participantes.