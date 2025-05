Ángel di María confirma saída do Benfica após temporada na Liga de Portugal

O atacante argentino Ángel di María, ex-jogador do Real Madrid, confirmou neste sábado sua saída do Benfica, após o fim da Liga de Portugal, onde os 'encarnados' ficaram em segundo lugar atrás do Sporting.

Em uma mensagem na conta do Instagram, Di María afirmou que esse não era o resultado que queriam: "Trabalhamos muito para alcançar o objetivo. Dói muito terminar assim depois de um ano tão longo. Foi minha última partida de campeonato com esta camisa e tenho orgulho de ter podido vesti-la novamente", indicou.

Ele lembrou que ainda resta "uma final" no próximo domingo, a da Taça de Portugal, que 'as águias' disputarão contra o Sporting.

"Vamos com toda a vontade e alegria para conquistá-la. Juntos sempre. Obrigado pelo apoio, benfiquistas", disse Di María em sua mensagem, que acompanhou de uma foto dele cumprimentando a torcida.

Com 37 anos, o jogador de Rosario chegou ao Benfica em julho de 2023, vindo da Juventus. Durante a temporada que agora termina com as 'águias', sofreu com lesões e perdeu várias partidas.

Antes da Juventus, passou pelo PSG, Manchester United e Real Madrid, onde esteve entre 2010 e 2014.

Em sua carreira, tem um Mundial com a seleção argentina; uma Liga dos Campeões, com o Real Madrid; uma medalha de ouro olímpica; um título da Liga Espanhola, cinco da França e um de Portugal