Manchester City confirma contratação de Vitor Reis, ex-Palmeiras

O Manchester City confirmou na manhã desta terça-feira, 21, a contratação do zagueiro Vitor Reis, formado na base do Palmeiras. O jogador de 19 anos firmou um contrato de quatro anos e meio, válido até 2029, em uma negociação que envolveu 35 milhões de euros fixos (cerca de R$ 217 milhões na cotação atual).

Essa é a segunda aquisição do clube inglês na janela de transferências. Na segunda-feira, o Manchester City já havia anunciado o zagueiro uzbeque Abdukodir Khusanov, de 20 anos, vindo do Lens, da França.

Maior venda de zagueiro do Brasil

Com a transferência, Vitor Reis se torna a maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro, superando Beraldo, do São Paulo, negociado com o Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 108 milhões na época).

O top-3 das maiores vendas de defensores brasileiros será completado pela transferência de Jair, do Santos para o Botafogo, que deve ser concluída por 14 milhões de euros (R$ 89 milhões), incluindo bônus. Caso seja considerada a cessão do atacante Tiquinho Soares (avaliado em 3 milhões de euros), o total alcançará 17 milhões de euros (R$ 108 milhões).

Carreira de destaque na base do Palmeiras

Vitor Reis estreou como profissional em 2023, durante uma derrota para o Fortaleza em junho. Na última temporada, disputou 22 partidas e marcou dois gols: um contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, e outro contra o Corinthians, no Campeonato Brasileiro.

O jovem zagueiro chega ao Manchester City como uma aposta promissora, reforçando o elenco do clube, que atualmente ocupa a quinta posição na Premier League.