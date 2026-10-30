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De olho na geração fitness, empresa aposta em cerveja proteica e mira 100 lojas

Após investir mais de R$ 25 milhões em pesquisas de biotecnologia ao longo de seis anos, a Ücompany planeja lançar dez bebidas funcionais nos próximos seis meses e ampliar presença no varejo

Luís Fernando Cantele, Marcelo Cantele, Luigi Cantele e Enérderson Rossetto: a equipe por trás da Ücompany, empresa de biotecnologia que aposta no desenvolvimento de bebidas funcionais e tem a cerveja proteica ÜBrew como primeiro lançamento (Betina Dalla Rosa)

Luís Fernando Cantele, Marcelo Cantele, Luigi Cantele e Enérderson Rossetto: a equipe por trás da Ücompany, empresa de biotecnologia que aposta no desenvolvimento de bebidas funcionais e tem a cerveja proteica ÜBrew como primeiro lançamento (Betina Dalla Rosa)

Bianca Camatta
Bianca Camatta

Freelancer em Negócios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 08h01.

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A empresa gaúcha de bebidas funcionais Ücompany lançou no fim de setembro a ÜBrew, cerveja sem álcool e sem glúten com 15 gramas de proteína vegetal extraída do trigo por lata. Criada dentro da deeptech de biotecnologia Transfertech, a companhia pretende chegar a 100 pontos de venda e lançar cerca de dez produtos nos próximos seis meses.

A proteína é um macronutriente queridinho no movimento wellness. No mercado, doces, sorvetes, snacks e bebidas ganham whey – um concentrado proteico feito a partir do soro do leite. Uma empresa de Erechim, no interior do Rio Grande do Sul, acaba de apostar em um novo produto proteico: a cerveja sem álcool. O diferencial, porém, é que a bebida não leva whey adicionado à fórmula, e sim a própria proteína do trigo.

“Percebemos que a proteína continuava restrita a shakes, barras e suplementos. Nossa pergunta foi simples: por que esse nutriente não poderia fazer parte de outros momentos do dia?”, diz Luigi Cantele, CEO da Ücompany, que tem a cerveja, nomeada ÜBrew, como primeiro lançamento.

A empresa nasceu dentro da Transfertech, uma deeptech de biotecnologia que investiu mais de R$ 25 milhões em seis anos em pesquisas do segmento de proteína. A estreia aconteceu no final de setembro, com as vendas feitas por meio de marketplace.

Para os próximos meses, os empreendedores esperam chegar aos primeiros pontos de venda. No longo prazo, o objetivo é lançar novas categorias de bebidas para se tornar a empresa com o portfólio mais amplo de produtos voltados à saudabilidade.

Qual a origem da ÜBrew

Por trás do negócio estão Luís Fernando Cantele e Marcelo Cantele, sócios da Transfertech; Luigi Cantele, CEO da Ücompany; e Enérderson Rossetto, sócio da Mina Beer e mestre-cervejeiro da Ücompany.

A Transfertech foi fundada em 2007 com o objetivo de desenvolver pesquisas em biotecnologia. Em 2020, identificaram a tendência do setor de proteínas e focaram em estudos direcionados.

“São tecnologias desenvolvidas e aplicadas no mundo real para agregar valor por meio da biotecnologia. A área de proteínas tem um escopo muito amplo, e nosso trabalho consiste em extraí-las de diferentes matérias-primas, mantendo a sinergia entre a origem e o produto final para preservar suas características”, diz Luís.

ÜBrew: cerveja sem álcool e sem glúten desenvolvida com proteína vegetal extraída do trigo, disponível nas versões IPA e Fruit (Betina Dalla Rosa)

De olho no mercado de proteínas desde 2020, os empreendedores voltam o olhar para a cerveja há dois anos. O desafio: desenvolver uma cerveja sem álcool, proteica e sem perder as características da bebida tradicional.

A resposta veio por meio da extração de uma proteína vegetal, especificamente do trigo. O processo cervejeiro para a produção da cerveja está sendo até mesmo patenteado pela empresa.

“Nossa lógica é diferente do que já existe no mercado. Primeiro, extraímos a proteína e, a partir dela, desenvolvemos uma cerveja única, preservando sabor, aroma, espuma e a experiência cervejeira, sem adição de sabores que são tradicionalmente usados para mascarar a proteína”, afirma Enérderson.

O resultado foram duas versões de cerveja clara (IPA e Fruit), sem álcool, sem glúten, com 15 g de proteína vegetal em uma lata e 32 kcal a cada 100 ml. A cerveja foi submetida a competições antes do lançamento, sendo reconhecida como a melhor cerveja com ingredientes nativos brasileiros sem álcool. A bebida se destacou na Brazil Beer Cup 2026 e na The Best of Show Non-Alcohol Malt Beverage.

“Como a cerveja não tem álcool para dar corpo à bebida, a proteína cumpre essa função e proporciona a sensação que o consumidor espera de uma cerveja tradicional, sem alterar o sabor. Ela mantém as características da cerveja, com espuma, corpo e transparência”, diz Marcelo.

Como será a divulgação da nova marca

Para divulgar a ÜBrew, a aposta dos empreendedores está nos cervejeiros tradicionais, que podem avaliar as características da bebida, mas também em pessoas ligadas ao universo fitness, à saúde e à nutrição. A estratégia é apresentar o produto tanto pelo sabor quanto pelos benefícios funcionais.

“Enviar a cerveja para os cervejeiros provarem e perceberem que ela tem gosto, sabor, espuma e corpo de cerveja foi uma grande estratégia. Trouxemos esse pessoal para que eles pudessem degustar o produto e fazer seus próprios reviews”, diz Luigi.

A ideia é comunicar os atributos da bebida — como a presença de proteína, a ausência de álcool e o baixo teor calórico — sem deixar de destacar a experiência de consumir uma cerveja.

As vendas começaram pelo Mercado Livre, plataforma escolhida para permitir que a empresa alcance consumidores de todo o Brasil. Paralelamente, os empreendedores negociam a entrada no varejo físico, com a expectativa de iniciar a distribuição pelas regiões Sul e Sudeste nos próximos meses. A expectativa apresentada pelos empreendedores é chegar a cerca de 100 estabelecimentos em um primeiro momento.

O público prioritário está na faixa dos 18 aos 25 anos por ser um grupo que valoriza um estilo de vida saudável. A empresa também planeja ampliar sua presença no comércio eletrônico, explorando outras plataformas de venda.

O que esperar da Ücompany no longo prazo

A cerveja proteica é o primeiro produto de uma estratégia que pretende levar a Ücompany a diferentes categorias de bebidas. A empresa já trabalha no desenvolvimento de outras cervejas e de produtos como chá-mate, que está em fase avançada de desenvolvimento. Para cada produto, será estudado qual é a melhor proteína para integrar a fórmula.

A ideia é explorar diferentes momentos de consumo, da hidratação à busca por energia, mantendo a proposta de acrescentar benefícios funcionais sem descaracterizar o sabor da bebida original. A meta é lançar cerca de dez produtos nos próximos seis meses.

“Temos diferentes momentos de consumo ao longo do dia: a água para hidratar, o energético ou o café para dar energia e o chá para refrescar. Nossa proposta é olhar para essas diferentes categorias e desenvolver bebidas que ofereçam benefícios adicionais sem perder as características originais de cada produto”, diz Luigi.

No longo prazo, a empresa espera explorar ingredientes ligados ao mundo do bem-estar que vão além da proteína. “Já temos, por exemplo, estudos envolvendo fibras e ingredientes para bebidas energéticas, sempre com uma abordagem voltada a ingredientes naturais. Nosso objetivo não é simplesmente misturar componentes e envasar bebidas, mas desenvolver produtos a partir das propriedades e do potencial de cada matéria-prima”, afirma Marcelo.

Para ampliar a presença no mercado, a Ücompany pretende firmar parcerias com empresas de maior porte, especialmente para fortalecer a distribuição.

“Nosso principal objetivo é ser a maior empresa de portfólio de bebidas com saudabilidade do mercado”, afirma Luís. Ele explica que a companhia não pretende se transformar em uma grande distribuidora, mas concentrar esforços na criação de produtos e processos inovadores. “A gente não tem dúvida de que a grande escala vai vir de uma parceria com uma grande companhia”, diz.

'Perguntas frequentes'

O que é a cerveja proteica ÜBrew? ＋

A ÜBrew é uma cerveja sem álcool e sem glúten que contém 15 gramas de proteína vegetal por lata. Disponível nas versões IPA e Fruit, a bebida tem 32 calorias a cada 100 mililitros.

Qual proteína é usada na cerveja ÜBrew? ＋

A ÜBrew utiliza uma proteína vegetal extraída do trigo e não recebe whey adicionado à fórmula. Segundo Enérderson Rossetto, mestre-cervejeiro da Ücompany, a proteína ajuda a preservar sabor, aroma, espuma e corpo.

Onde comprar a cerveja proteica ÜBrew? ＋

A ÜBrew começou a ser vendida pelo Mercado Livre, com entregas para consumidores de todo o Brasil. Os empreendedores negociam a entrada no varejo físico e esperam alcançar inicialmente cerca de 100 estabelecimentos nas regiões Sul e Sudeste.

Quem criou a ÜBrew? ＋

A ÜBrew foi criada por Luís Fernando Cantele, Marcelo Cantele, Luigi Cantele e Enérderson Rossetto. A marca nasceu dentro da Transfertech, empresa de biotecnologia que, segundo a matéria, investiu mais de R$ 25 milhões em seis anos de pesquisas sobre proteínas.

A ÜBrew recebeu prêmios antes do lançamento? ＋

A ÜBrew foi reconhecida como a melhor cerveja sem álcool com ingredientes nativos brasileiros. A bebida também se destacou na Brazil Beer Cup 2026 e na competição The Best of Show Non-Alcohol Malt Beverage.

Quais produtos a Ücompany pretende lançar? ＋

A Ücompany desenvolve novas cervejas e um chá-mate que está em fase avançada de criação, com a meta de lançar cerca de dez produtos nos próximos seis meses. Segundo a empresa, cada bebida receberá a proteína mais adequada à sua fórmula.

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