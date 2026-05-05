Arsenal x Atlético de Madrid: horário e onde assistir ao vivo

Partida acontece nesta quinta-feira, 5 na Inglaterra, e decide um dos finalistas da maior competição da Europa

Arsenal x Atlético de Madrid: veja horário e onde assistir ao jogo desta terça-feira, 5

Maria Eduarda Lameza
Publicado em 5 de maio de 2026 às 06h02.

Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira, 5, pela Champions League.

O duelo, no Emirates Stadium, na Inglaterra, é válido pelo jogo de volta da semifinal. Após empate por 1 a 1 na ida, quem vencer garante vaga na final. O Arsenal chega invicto na competição, enquanto o Atlético de Madrid tenta avançar mesmo com campanha irregular na temporada.

O Arsenal pode viver uma temporada histórica. O clube inglês lidera a Premier League com 76 pontos e tem boas chances de chegar à final da Champions League.

Que horas assistir à Arsenal x Atlético de Madrid

A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, nesta terça-feira, 5.

Onde assistir à Arsenal x Atlético de Madrid

O jogo será transmitido pela TNT (TV fechada), SBT (TV aberta) e HBO Max (streaming).

Prováveis escalações

Arsenal

Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori (Hincapié); Rice, Zubimendi e Odegaard; Saka, Eze (Martinelli) e Gyökeres.

Técnico: Mikel Arteta.

Atlético de Madrid

Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Koke, Llorente, Giuliano Simeone e Nicolás González (Lookman); Griezmann e Julián Álvarez.

Técnico: Diego Simeone.

