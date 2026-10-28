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Qual o provável setlist do BTS nos shows em São Paulo?

Grupo sul-coreano estreia a turnê "ARIRANG" no Brasil nesta quarta-feira, 28, com repertório previsto de 23 músicas, incluindo sucessos e duas faixas-surpresa

BTS: grupo se apresenta no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, nesta quarta-feira, 28 de outubro, para o primeiro de três shows no Brasil

BTS: grupo se apresenta no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, nesta quarta-feira, 28 de outubro, para o primeiro de três shows no Brasil

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 11h34.

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RESUMO ＋

O grupo BTS faz nesta quarta-feira, 28 de outubro, no Estádio do MorumBIS, o primeiro de três shows da turnê mundial "ARIRANG" no Brasil. A possível setlist do BTS no Brasil reúne 23 músicas, com faixas do álbum "ARIRANG", sucessos de outras fases e duas canções-surpresa, mas o repertório oficial ainda não foi divulgado.

O momento, finalmente, chegou e o B-Army brasileiro está pronto para receber o BTS nesta quarta-feira, 28, no Estádio do MorumBIS.

Essa é a primeira de três apresentações da turnê mundial "ARIRANG" no Brasil.

Apesar de a setlist brasileira não ter sido divulgada oficialmente, os fãs podem ter uma noção do que esperar da apresentação com base nos shows realizados em outros países.

Segundo o repertório que vem sendo apresentado na turnê, o espetáculo deve combinar faixas do álbum "ARIRANG", lançado em 2026, com sucessos que marcaram diferentes fases da carreira do BTS. A previsão inclui 23 músicas, entre elas duas faixas-surpresa que podem variar a cada noite.

Quais músicas devem estar no setlist do BTS no Brasil?

Confira a sequência de músicas baseada no repertório da turnê "ARIRANG". É importante notar que a setlist pode sofrer alterações nas apresentações:

  1. "Hooligan"
  2. "Aliens"
  3. "Run BTS"
  4. "they don't know 'bout us"
  5. "Like Animals"
  6. "Fake Love"
  7. "SWIM"
  8. "Merry Go Round"
  9. "2.0"
  10. "NORMAL"
  11. "Not Today"
  12. "Mic Drop"
  13. "FYA"
  14. "Burning Up (Fire)"
  15. "Body to Body"
  16. "IDOL"
  17. "Come Over"
  18. "Butter"
  19. "Dynamite"
  20. Música-surpresa 1
  21. Música-surpresa 2
  22. "Please"
  23. "Into the Sun"

Músicas-surpresa podem mudar a experiência de cada show

Um dos principais destaques da turnê é o momento reservado para duas músicas-surpresa. As faixas aparecem depois de "Dynamite" e antes das canções que encerram o espetáculo, "Please" e "Into the Sun".

Ao longo das apresentações internacionais, o BTS utilizou músicas de diferentes épocas da carreira como surpresa para os fãs, incluindo "Spring Day", "DNA", "Mikrokosmos", "Magic Shop", "Life Goes On" e "Young Forever".

Ainda há ingressos disponíveis para os shows do BTS?

Não. Os três shows do BTS em São Paulo estão esgotados na Ticketmaster, plataforma oficial de venda de ingressos.

'Perguntas frequentes'

Qual deve ser a setlist do BTS no Brasil? ＋

Com base no repertório da turnê "ARIRANG", a previsão inclui "Hooligan", "Aliens", "Run BTS", "they don't know 'bout us", "Like Animals", "Fake Love", "SWIM", "Merry Go Round", "2.0", "NORMAL", "Not Today", "Mic Drop", "FYA", "Burning Up (Fire)", "Body to Body", "IDOL", "Come Over", "Butter", "Dynamite", duas músicas-surpresa, "Please" e "Into the Sun". A sequência poderá sofrer alterações.

A setlist do BTS no Brasil foi confirmada oficialmente? ＋

Não. A setlist brasileira ainda não foi divulgada oficialmente, e a previsão tem como base o repertório apresentado pelo BTS em outras cidades da turnê mundial "ARIRANG".

Quantas músicas o BTS deve apresentar no show? ＋

O show deve ter 23 músicas, segundo a sequência apresentada em outras etapas da turnê. O repertório combina faixas do álbum "ARIRANG", lançado em 2026, com sucessos de diferentes fases da carreira do BTS.

Quais podem ser as músicas-surpresa do BTS? ＋

O BTS já escolheu músicas como "Spring Day", "DNA", "Mikrokosmos", "Magic Shop", "Life Goes On" e "Young Forever" para os momentos-surpresa dos shows internacionais. As duas faixas aparecem depois de "Dynamite" e antes de "Please" e "Into the Sun".

Quantos shows o BTS fará no Brasil? ＋

O BTS fará três shows em São Paulo como parte da turnê mundial "ARIRANG". A primeira apresentação ocorre nesta quarta-feira, 28 de outubro, no Estádio do MorumBIS.

Ainda há ingressos para os shows do BTS em São Paulo? ＋

Não. Os três shows do BTS em São Paulo estão esgotados na Ticketmaster, plataforma oficial de venda de ingressos.

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