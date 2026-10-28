Qual o provável setlist do BTS nos shows em São Paulo?

RESUMO ＋ O grupo BTS faz nesta quarta-feira, 28 de outubro, no Estádio do MorumBIS, o primeiro de três shows da turnê mundial "ARIRANG" no Brasil. A possível setlist do BTS no Brasil reúne 23 músicas, com faixas do álbum "ARIRANG", sucessos de outras fases e duas canções-surpresa, mas o repertório oficial ainda não foi divulgado.

O momento, finalmente, chegou e o B-Army brasileiro está pronto para receber o BTS nesta quarta-feira, 28, no Estádio do MorumBIS.

Essa é a primeira de três apresentações da turnê mundial "ARIRANG" no Brasil.

Apesar de a setlist brasileira não ter sido divulgada oficialmente, os fãs podem ter uma noção do que esperar da apresentação com base nos shows realizados em outros países.

Segundo o repertório que vem sendo apresentado na turnê, o espetáculo deve combinar faixas do álbum "ARIRANG", lançado em 2026, com sucessos que marcaram diferentes fases da carreira do BTS. A previsão inclui 23 músicas, entre elas duas faixas-surpresa que podem variar a cada noite.

Quais músicas devem estar no setlist do BTS no Brasil?

Confira a sequência de músicas baseada no repertório da turnê "ARIRANG". É importante notar que a setlist pode sofrer alterações nas apresentações:

"Hooligan" "Aliens" "Run BTS" "they don't know 'bout us" "Like Animals" "Fake Love" "SWIM" "Merry Go Round" "2.0" "NORMAL" "Not Today" "Mic Drop" "FYA" "Burning Up (Fire)" "Body to Body" "IDOL" "Come Over" "Butter" "Dynamite" Música-surpresa 1 Música-surpresa 2 "Please" "Into the Sun"

Músicas-surpresa podem mudar a experiência de cada show

Um dos principais destaques da turnê é o momento reservado para duas músicas-surpresa. As faixas aparecem depois de "Dynamite" e antes das canções que encerram o espetáculo, "Please" e "Into the Sun".

Ao longo das apresentações internacionais, o BTS utilizou músicas de diferentes épocas da carreira como surpresa para os fãs, incluindo "Spring Day", "DNA", "Mikrokosmos", "Magic Shop", "Life Goes On" e "Young Forever".

Ainda há ingressos disponíveis para os shows do BTS?

Não. Os três shows do BTS em São Paulo estão esgotados na Ticketmaster, plataforma oficial de venda de ingressos.