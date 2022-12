Argentina já perdeu da Croácia? Veja o história entre as seleções

Argentina e Croácia se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 16h, no estádio Lusail, no Catar. A partida é válida pela semifinal da Copa do Mundo Fifa 2022.

Quem vencer o jogo de hoje irá enfrentar França e Marrocos na grande final da Copa do Mundo marcada para o dia 18 de dezembro.

A partida será entre os dois últimos vice-campeões da Copa do Mundo. A Argentina perdeu para a Alemanha por 1 a 0 em 2014, na edição disputada no Brasil. Já a Croácia foi derrotada pela França por 4 a 2, no Mundial da Rússia em 2018. As seleções tem um histórico de confrontos bem equilibrado.

Croácia já ganhou da Argentina?

Na história, Argentina e Croácia se enfrentaram em cinco jogos. Foram duas vitórias para os argentinos, duas vitórias para os croatas e um empate. Na história da Copa do Mundo, foram dois encontros com uma vitória para cada lado.

A partida mais recente entre as seleções foi no Mundial de 2018. Na fase de grupos, a Croácia venceu a Argentina por 3 a 0.

Histórico entre Argentina x Croácia

21/06/2018 - Argentina 0 x 3 Croácia - Copa do Mundo 2018

12/11/2014 - Argentina 2 x 1 Croácia - Amistoso

01/03/2006 - Croácia 3 x 2 Argentina - Amistoso

26/06/1998 - Argentina 1 x 0 Croácia - Copa do Mundo 1998

03/06/1994 - Croácia 0 x 0 Argentina - Amistoso

Onde assistir online e de graça Argentina x Croácia

A partida entre Argentina x Croácia será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay, no Fifa+ e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida em tempo.

