Argentina x Croácia ao vivo na Copa do Mundo: como assistir o jogo online e de graça

Argentina e Croácia se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 16h, no estádio Lusail, no Catar. A partida é válida pela semifinal da Copa do Mundo Fifa 2022.

Querendo retornar a uma final de Copa do Mundo, a Argentina chega para o confronto como uma das favoritas a avançar de fase. A seleção, liderada pelo craque Lionel Messi, teve uma campanha com três vitórias, dois empates e uma derrota.

A última vez que a Argentina esteve em uma semifinal de Copa, foi em 2014 diante da Holanda. Na ocasião, assim como nas quartas de final, a seleção também se classificou nos pênaltis, enfrentando na a Alemanha na final.

Essa provavelmente é a última Copa de Lionel Messi. O argentino de 35 anos, é o maior artilheiro da seleção e conquistou apenas um título de Copa América pela seleção. Essa é a chance de um dos maiores jogadores da história, consiga triunfar em um Copa do Mundo.

Do outro lado, a Croácia, que á atualmente a vice campeã do mundo, chega a sua terceira semifinal na história. A equipe liderada pelo craque do Real Madrid, Luka Modric, eliminou o Brasil nos pênaltis, por um placar de 4 a 2.

A campanha da seleção até aqui é de 4 empates e uma vitória. Apesar de ser a vice campeã, a Croácia não chega como uma das favoritas, mas possui um estilo jogo sólido que pode render frutos diante da Argentina.

O histórico entre as seleções é bem equilibrado. Em cinco jogos disputados, são duas vitórias para cada lado e um empate. Em Copa do Mundo, as seleções já se enfrentaram duas vezes também com uma vitória para cada lado.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Argentina x Croácia

A partida entre Argentina x Croácia, às 16h, será transmitida pelo TV Globo, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

