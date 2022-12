Jogos da Copa do Mundo ao vivo hoje, terça-feira, 13; onde assistir e horários

Primeira partida das semifinais da Copa do Mundo marca esta terça-feira de futebol. A Copa do Mundo no Catar está chegando em sua reta final com a Partida entre a Argentina e a Croácia, que eliminou o Brasil na disputa de pênaltis na sexta-feira passada.

A seleção vitoriosa vai para a final do Mundial. Para a Argentina, a qualificação para a final significaria a chance de conquistar seu terceiro título, e para a Croácia, seria a oportunidade de levantar o trófeu pela primeira vez. Em 2018, os croatas chegaram na final, mas foram derrotados pela França.

Copa do Mundo 2022 ao vivo

16h - Argentina x Croácia - Globo, SporTV, SporTV 2, GloboPlay, Fifa+, CazéTV (YouTube), Casimito (Twitch)

