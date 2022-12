Argentina decreta feriado nacional para comemorações do título da Copa do Mundo

A festa na Argentina após o título da Copa do Mundo parece que não terá fim. O presidente do país, Alberto Fernández decretou feriado nacional nesta terça-feira, 20, para comemorações da vitória no Catar. A seleção não vencia a competição desde 1986.

Lionel Messi e os outros heróis do terceiro título da Argentina chegaram no aeroporto internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, às 2h23 (horário de Brasília) desta terça-feira. Apesar do horário, milhares de torcedores esperava o desembarque da delegação. Segundo o site "FlightRadar24", mais de 100 mil pessoas monitoravam o voo da delegação argentina para saber quando os campeões iriam chegar.

Os jogadores foram para o alojamento do centro de treinamento da Associação de Futebol Argentino (AFA) em Ezeiza, dormir. A partir das 12h, eles participarão da caravana de celebração que seguirá até o Obelisco, monumento histórico localizado na Praça da República de Buenos Aires.

No domingo, durante a comemoração do título, as autoridades argentinas estimaram que o Obelisco recebeu mais de um milhão de torcedores.

Comunicado do governo argentino

"VISTO E CONSIDERANDO:

Que em 18 de dezembro de 2022, a Seleção Argentina que representa este país conquistou a Copa do Mundo realizada no QATAR.

Que, em virtude do exposto, é oportuno declarar o dia 20 de dezembro de 2022 feriado nacional para que o povo argentino possa expressar sua mais profunda satisfação com a seleção nacional e se manifestar em favor do esporte e da pátria.

Que também é oportuno instruir os diferentes órgãos a implementar as medidas pertinentes a fim de manter as vigilâncias necessárias para preservar a continuidade dos serviços essenciais.

Que a Lei nº 26.122 regulamenta o procedimento e o alcance da intervenção do HONROSO CONGRESSO DA NAÇÃO com relação aos Decretos de Necessidade e Urgência expedidos pelo PODER EXECUTIVO NACIONAL, em virtude do disposto no art. CONSTITUIÇÃO.

Que a referida lei determina que compete à COMISSÃO PERMANENTE BICAMERAL decidir sobre a validade ou invalidade dos Decretos de Necessidade e Urgência, bem como submeter o parecer ao plenário de cada Câmara para seu expresso tratamento, no prazo de DEZ (10) dias úteis.

Que o artigo 22 da Lei nº 26.122 dispõe que as Câmaras se manifestam por meio de resoluções separadas, e que a rejeição ou aprovação de decretos deve ser expressa de acordo com o disposto no artigo 82 da Carta Magna. Que esta medida é emitida no uso das atribuições conferidas pelo artigo 99, parágrafos 1º e 3º da CONSTITUIÇÃO NACIONAL.

Por ele,

O PRESIDENTE DA NAÇÃO ARGENTINA EM ACORDO GERAL DE MINISTROS DECRETA:

ARTIGO 1.- O dia 20 de dezembro de 2022 é declarado feriado nacional para que o povo argentino possa expressar sua mais profunda satisfação com a seleção nacional e se manifestar em favor do esporte e da pátria.

ARTIGO 2.- Encarregar os diferentes órgãos de implementar as medidas pertinentes a fim de manter as vigilâncias necessárias para preservar a continuidade dos serviços essenciais.

ARTIGO 3.- Relatório à COMISSÃO BICAMERAL PERMANENTE DO HONROSO CONGRESSO DA NAÇÃO.

ARTIGO 4.- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial.

ARTIGO 5.- Comunicar, publicar, entregar à DIRETORIA NACIONAL DO REGISTRO OFICIAL e arquivar."

