Gigante inglês estuda proposta de R$ 820 milhões por Cole Palmer

Cole Palmer, um dos destaques do Chelsea nesta temporada, está sendo alvo de outros clubes ingleses. O garoto de 23 anos estaria na mira do Manchester United, segundo o AS, da Espanha.

De acordo com as informações, o United estuda apresentar uma oferta de 150 milhões de euros (R$ 820 milhões) pelo jogador. Palmer seria a prioridade absoluta dos Reds para a próxima temporada, ainda que, recentemente, tenha negado o interesse de deixar Londres.

O valor oferecido pelo United supera a maior venda da história da Premier League, quando o Liverpool investiu quantia parecida para contratar Alexander Isak.

Em entrevista coletiva, o atleta foi questionado se poderia deixar o Stamford Bridge na próxima temporada, e afirmou que tudo não passava de especulações. Inclusive, chegou a ironizar ao responder que não teria planos de deixar o Chelsea.

"Talvez eu sinta falta se ficar três meses sem ir (a Manchester), mas, quando volto, penso que não há nada para mim lá. Não tenho planos de deixar o Chelsea" disse.

Palmer é peça importante no elenco dos Blues e tem contrato com o clube até 2033. O jogador é peça intocável para a diretoria londrina, mas em caso de uma boa proposta, poderia analisar a possível venda do jogador.