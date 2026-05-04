Gigante inglês estuda proposta de R$ 820 milhões por Cole Palmer

Cole Palmer: garoto de 23 anos deve receber proposta milionária na próxima janela ((Foto: Visionhaus/Getty Images))
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Publicado em 4 de maio de 2026 às 11h20.
Cole Palmer, um dos destaques do Chelsea nesta temporada, está sendo alvo de outros clubes ingleses. O garoto de 23 anos estaria na mira do Manchester United, segundo o AS, da Espanha.
De acordo com as informações, o United estuda apresentar uma oferta de 150 milhões de euros (R$ 820 milhões) pelo jogador. Palmer seria a prioridade absoluta dos Reds para a próxima temporada, ainda que, recentemente, tenha negado o interesse de deixar Londres.
O valor oferecido pelo United supera a maior venda da história da Premier League, quando o Liverpool investiu quantia parecida para contratar Alexander Isak.
Em entrevista coletiva, o atleta foi questionado se poderia deixar o Stamford Bridge na próxima temporada, e afirmou que tudo não passava de especulações. Inclusive, chegou a ironizar ao responder que não teria planos de deixar o Chelsea.
"Talvez eu sinta falta se ficar três meses sem ir (a Manchester), mas, quando volto, penso que não há nada para mim lá. Não tenho planos de deixar o Chelsea" disse.
Palmer é peça importante no elenco dos Blues e tem contrato com o clube até 2033. O jogador é peça intocável para a diretoria londrina, mas em caso de uma boa proposta, poderia analisar a possível venda do jogador.
O jovem foi revelado pelo Manchester City e promovido ao time profissional em 2020. Nos Citizens permaneceu até 2023, quando foi negociado com o Chelsea.
Nos Blues, Palmer se destacou e ganhou notoriedade, embora esteja passando por uma temporada bastante irregular. Inclusive, já demonstrou incômodo com o momento que o Chelsea vive na temporada. Mesmo assim, o garoto é peça importante na reformulação da equipe.