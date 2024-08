Ana Patrícia e Duda avançam para as quartas do vôlei de praia das Olimpíadas; veja como foi o jogo

Ana Patrícia e Duda, invictas até o momento e primeiras no ranking mundial, venceram hoje as japonesas Akiko e Ishii nesta segunda-feira, 5, na disputa por uma vaga nas quartas de final do vôlei de praia feminino dos Jogos Olímpicos de Paris.

As brasileiras fizeram uma campanha impecável até o momento nas Olimpíadas. Venceram as italianas por 42 pontos a 27 no total do último confronto e terminaram a primeira fase liderando o grupo A, classificadas para as oitavas de final. As adversárias japonesas, ainda que tenham se classificado para as oitavas, são consideradas as 33ª melhores do mundo.

Veja como foi o jogo de Ana Patrícia e Duda

As brasileiras abriram o primeiro set com vitória e estiveram à frente em toda a disputa, sem grandes dificuldades. O placar final foi de 21 x 15. No segundo set, também dominado por Ana e Duda, a pontuação veio ainda mais fácil: o Brasil venceu por 21 a 16 garantiu a vaga nas quartas de final.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.