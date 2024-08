Vôlei masculino dá adeus às Olimpíadas de Paris após derrota contra os EUA

O time masculino de vôlei do Brasil entrou em campo nesta segunda-feira, 5, contra os Estados Unidos por uma vaga nas semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris. Os brasileiros tiveram um jogo bastante acirrado, e infelizmente não avançaram no campeonato. O placar final foi de 3 x 1 (26-24, 28-30, 25-19).

A seleção brasileira entrou para as quartas de final com sufoco. O time perdeu para a Itália por 3 a 1 e para e para a Polônia por 3 a 2. Nessa etapa, o Brasil venceu somente o Egito por 3 a 0. Os atuais adversários norte-americanos levaram a disputa com 100% de aproveitamento, no entanto. Cravaram 3 a 2 na Alemanha, 3 a 0 na Argentina e 3 a 1 no Japão.

Ao longo da história, os dois países já performaram em duelos históricos. Venceram a seleção brasileira em Los Angeles (1984) e também nos Jogos de Pequim (2008). O Brasil só venceu da seleção norte-americana em Barcelona (1992) e em Atenas (2004), nas semifinais.

Os Estados Unidos, agora nas semifinais, enfrentam a Polônia na próxima quarta-feira, 7 de agosto.

Brasil disputa contra os Estados Unidos por uma vaga na semifinal do vôlei (Natalia KOLESNIKOVA/AFP)

Veja como foi o jogo do Brasil x Estados Unidos no vôlei masculino

O primeiro set foi dominado pela seleção brasileira, com o time norte-americano sempre próximo. Os Estados Unidos chegaram a empatar nos momentos finais da primeira etapa, disputados ponto a ponto. O jogo foi definido por set point, mas no ponto decisivo, o juiz pediu VAR e notou que a bola encostou nos dedos do brasileiro Flávio. Em disputa acirrada, os Estados Unidos venceram o primeiro set por 26 a 24.

No segundo set, o time norte-americano começou abrindo o placar. A seleção brasileira continuou perseguindo a vaga nas semifinais ponto a ponto, mas enfrentou uma boa distância dos adversários já nos primeiros minutos. À frente por 18 a 15, os Estados Unidos pediram templo técnico. Nos pontos finais, o Brasil se aproximou dos adversário e deu para ter esperança, e entrou em uma sequência de set points. No fim, a esperança prevaleceu: o Brasil ganhou por 30 a 25.

O terceiro set foi o decisivo e, assim como os dois primeiros, foi disputado ponto a ponto. Do meio para o final, os Estados Unidos abriram o placar e ficaram à frente por pelo menos cinco pontos de distância. Nos momentos finais do jogo, o Brasil até tentou recuperar, mas não conseguiu garantir a vitória. O placar fechou em 25 a 18 para os norte-americanos.

Em desvantagem e perdendo por 2 a 1, o Brasil abriu o placar do terceiro set. Os norte-americanos logo encostaram e o jogo foi disputado ponto a ponto mais uma vez. Nos pontos finais, o Brasil perdeu o jogo por 25 a 19.

1 /5 Elementos metálicos removidos da Torre Eiffel foram conservados e usados nas medalhas de Paris 2024 (Elementos metálicos removidos da Torre Eiffel foram conservados e usados nas medalhas de Paris 2024)

2 /5 Cada medalha olímpica e paraolímpica é incrustada com um pedaço de ferro original da Torre Eiffel (Cada medalha olímpica e paraolímpica é incrustada com um pedaço de ferro original da Torre Eiffel)

3 /5 A Empresa Operadora da Torre Eiffel permitiu que essas peças históricas reencontrassem a glória nos Jogos de Paris 2024. (A Empresa Operadora da Torre Eiffel permitiu que essas peças históricas reencontrassem a glória nos Jogos de Paris 2024.)

4 /5 O ferro da Torre Eiffel nas medalhas tem a forma de um hexágono, representando a França (O ferro da Torre Eiffel nas medalhas tem a forma de um hexágono, representando a França)

5/5 A joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas dos Jogos de Paris 2024, transformando-as em verdadeiras joias (A joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas dos Jogos de Paris 2024, transformando-as em verdadeiras joias)

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.