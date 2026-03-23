Alex Sandro é cortado da seleção e Ancelotti convoca lateral da Série A

A Seleção Brasileira teve uma mudança na lista de convocados nesta segunda-feira, 23.

O lateral Alex Sandro, do Flamengo, foi cortado após exames confirmarem lesão na coxa direita. Para a vaga, o técnico Carlo Ancelotti chamou Kaiki, lateral do Cruzeiro, para os amistosos contra França e Croácia, marcados para os dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.

A troca acontece às vésperas dos compromissos da Data Fifa. Do lado do Flamengo, lateral vira desfalque logo após deixar o jogo contra o Corinthians ainda no intervalo. No Cruzeiro, o jovem atleta ganha oportunidade e passa a integrar o grupo principal da Seleção.

Alex Sandro é cortado da Seleção após lesão contra o Corinthians

Alex Sandro sentiu o problema físico no empate por 1 a 1 entre Flamengo e Corinthians, pela Série A do Campeonato Brasileiro no domingo, 22. Após exame de imagem, foi constatada uma lesão muscular na coxa direita, o que inviabilizou sua permanência na lista de Ancelotti.

A gravidade da contusão não foi detalhada, mas a confirmação médica levou ao corte imediato do lateral. A mudança foi oficializada pela CBF nesta segunda-feira, já com a convocação do substituto.

Kaiki, do Cruzeiro, é chamado para os amistosos

Em comunicado oficial, a CBF informou que Kaiki foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra a França e Croácia. O lateral de 23 anos do Cruzeiro entra no lugar do veterano Alex Sandro.

É a primeira convocação do lateral esquerdo que foi revelado pelas categorias de base do Cruzeiro e construiu toda a sua trajetória profissional no clube mineiro. Depois de subir ao elenco principal em 2021, passou a ganhar mais espaço de forma consistente nas últimas temporadas, até se firmar como titular da equipe.

Kaiki teve papel importante na campanha recente da Raposa e vive um momento de afirmação no clube. Em 2025, disputou 51 partidas pelo Cruzeiro, sendo 34 delas no Campeonato Brasileiro, número que consolidou sua presença entre os nomes mais utilizados do elenco. A convocação para os amistosos premia justamente esse crescimento e coloca o jogador no radar da disputa por espaço na lateral esquerda da Seleção.

Da base da Seleção à primeira chance com Ancelotti

Antes da convocação de Carlo Ancelotti, Kaiki já havia passado pelas seleções de base. Ele integrou o grupo campeão sul-americano sub-20 e também esteve na equipe sub-23 que não conseguiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Agora, recebe a chance de estrear no time principal em meio a uma fase de observação da comissão técnica para o setor.

O momento do lateral no Cruzeiro quase terminou com uma saída para o futebol italiano. O Como apresentou proposta de 10 milhões de euros fixos com bônus que poderiam elevar a operação em mais 2 milhões de euros, mas o clube mineiro optou por mantê-lo no elenco, apostando em valorização futura. A permanência foi celebrada internamente e, pouco depois, ganhou ainda mais peso com a convocação para a Seleção.

Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira

Com Kaiki já convocado, a Seleção Brasileira segue a preparação para dois amistosos nesta Data Fifa. O primeiro será contra a França, na quarta-feira, 26 às 17h, em Boston. O segundo está marcado para terça-feira, 31 às 21h, diante da Croácia, em Orlando.

Esses confrontos servirão como parte da preparação do time comandado por Carlo Ancelotti às véspera a Copa do Mundo.