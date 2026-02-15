Alex de Minaur conquista o ATP 500 de Roterdã

Esporte

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 15h24.

O australiano Alex de Minaur, número 8 do mundo e principal cabeça de chave, conquistou neste domingo, 15, o título do ATP 500 de Roterdã. Na final, venceu o canadense Félix Auger-Aliassime por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2.

Após dois vice-campeonatos consecutivos - derrotado por Carlos Alcaraz em 2025 e por Jannik Sinner em 2024 -, De Minaur enfim conquistou o troféu em Roterdã e garantiu seu primeiro título em quadra coberta.

Seguro durante toda a partida, o australiano fechou o confronto com seu primeiro ace no jogo. Ao confirmar a vitória, ergueu os braços em celebração e alívio.

"É ótimo finalmente poder levantar o troféu", afirmou.

"A cada dia eu melhorava e estou muito satisfeito com o desempenho de hoje", completou.

Auger-Aliassime reconheceu a superioridade do adversário. "Ele não apresentou falhas em seu jogo e eu não consegui encontrar uma brecha. Às vezes, tenho que aceitar a derrota e o fato de que meu adversário foi melhor. E hoje ele definitivamente foi", declarou.

