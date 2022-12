Alemanha x Costa Rica ao vivo na Copa do Mundo: como assistir o jogo online e de graça

Alemanha e Costa Rica se enfrentam nesta quinta-feira, 1, às 16h, no estádio Al Bayt, no Catar. A partida é válida pela terceira rodada do grupo E da Copa do Mundo Fifa 2022.

O jogo é um confronto direto por vaga nas oitavas de final. A Alemanha ficou perto de ser eliminada na segunda rodada, mas arrancou um empate contra a Espanha e segue viva na competição. Na estreia, os alemães foram surpreendido e perderam para o Japão. A seleção campeã da Copa de 2014 precisa vencer o seu jogo e torcer para uma vitória da Espanha na outra partida do grupo.

Já a Costa Rica precisa vencer e torcer que os espanhóis ganhem do Japão. Após péssima primeira impressão na goleada sofrida no jogo de estreia, os costas riquenhos se recuperaram e venceram do Japão. A equipe tem três pontos e está na terceira posição.

Este será o segundo jogo das seleções na história da Copa do Mundo. Em 2006, também na fase de grupos, a Alemanha venceu a Costa Rica por 4 a 2.

A partida será histórico graças ao trio de arbitragem. Será a primeira vez que uma mulher vai apitar um jogo de Copa do Mundo. A brasileira Neuza Back que será a assistente do jogo.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Alemanha x Costa Rica

A partida entre Alemanha x Costa Rica, às 16h, será transmitida pela TV Globo, SporTV 2, Globoplay e GE. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

